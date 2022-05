A Hajós Alfréd tervei alapján épült Vigadó épületének későbbi bővítésében, annak tervezésében is részt vett az építész. Cége, a Műépítész Kft. akkoriban a Vigadó tulajdonosa is lett egy időre, mert az olasz megbízó nem fizette ki a tervezési díjat, így inkább üzletrésszel fizetett.

– Amikor ehhez az épülethez hozzányúltunk, megpróbáltuk ezt olyan korhű eszközökkel, szerkezetekkel, a korra jellemző anyaghasználattal tenni, hogy ma már az emberek 99 százaléka azt hiszi, hogy eleve így nézett ki – tudtuk meg Puskás Pétertől. – Már akkor meggyőződésünk volt, hogy a Vigadón belül is tematikus programokat kell létrehozni. Régen ez az épület mindig a társasági élet, a közösség helye volt, és ebbe be kell kapcsolni a Népkertet is. Hiszen a Népkert a Vigadó foajéja, és fordítva, a Vigadó a Népkert fedett előtere.

Puskás Péter szerint a Népkert a pihenés és a korzózás helye volt egykor.

– A katonazene, a szökőkút, az ezek köré gyülekezés tere volt. Ne felejtsük el, hogy akkoriban még nem volt ennyire a város közepén, csak mára vált a belváros tüdejévé. A kor változásával szokásaink is változnak, én sem tudnék most jobb helyet találni az amatőr futók számára, mint itt. Ez nem zavarja a pihenést sem, és a közösségi találkozások színtere is lehet. Milyen jó lenne, ha tematikus fesztiválokat rendeznénk, például itt lehetne a költészet napját megünnepelni, szabadtéri hangversenyeket szervezni – nyilatkozta az Északnak.

Népkertre tervezve

Első megbízását erre a feladatra még a várostól kapta a 90-es évek elején.

– Akkor egy zárt angolparkot szerettek volna csinálni, amit kerítés vett volna körbe és tematikus területekre lett volna osztva – idézte fel a miskolci építész a megbízás részleteit. – Ez nagyon fontos, hogy mindvégig, ebben a három évtizedben tematikus terekről gondolkodtunk – tette hozzá.

– A legutolsó tervet akkor készítettük, amikor kiderült, hogy Debrecen és Miskolc rendezi 2024-ben az Európai Egyetemi Játékokat, az Universiadét. Nem tudom, ennek a versenynek a rendezése hol tart most, de akkor került először dokumentálásra az a futókör, ami most ugyan nem a mi terveink alapján, de mára megépült. Akkor nemcsak a futókörrel foglalkoztunk, hanem a teljes Népkert – megint csak mondom – tematikus elrendezésével. A futókör ebben a tervben körbefogott egy olyan színpadot, amely kulturális rendezvények központja lehetett volna, föld alá süllyesztett öltözőkkel és raktárakkal. Gondoskodtunk a gépkocsik parkírozásáról, helyeket jelöltünk ki erre. Gondoskodtunk arról is – a Sörfesztivál negatív tapasztalataiból kiindulva –, hogy egy-egy nagyobb zenés rendezvénynek is kijelöljünk olyan teret a Népkertben, ami a legkevésbé zavarja majd az ott élőket. Ezen belül pedig voltak olyan területek, amelyek látványában is megújították volna a kertet: szökőkutakkal és olyan vízfelületekkel, amelyek mellett sétálni lehet.

Múlt és futurisztikus jövő

Puskás Péter szerint a Vigadónak építészeti szempontból is központi szerepe van ebben a térben.

– Az épület eredeti elhelyezése is a centrumban van, hiszen a Kálvária-domb, illetve a Szigligeti Ede tér elől feltárva ezek metszéspontjában áll. Amikor ezeket a tanulmányokat készítettük, akkor jöttek olyan ötleteink, amelyek egy távlati képet mutathatnak egy lehetséges jövőről. Ezeket le is rajzoltunk, meg is terveztük. Ebben a Népkert képzeletbeli telekhatárait kitoltuk egészen a Kálvária-domb tetejéig, a Görgey utca forgalmát pedig – ez utópia persze – szint alá vittük, és így lett egy hatalmas gyalogoskorzó. Így az Uitz Béla utcától felsétálva a dombon, egy hatalmas városi szövetet hoztunk létre ebben a tervben – mondta az Ybl-díjas építész. Ezeket az elképzeléseket 4 évvel ezelőtt a Népkerti Kerekasztal számára vetette papírra Puskás Péter.

Közkincs lehet

30 év alatt legalább tízféle különböző tervdokumentációt készítettünk

- Puskás Péter

– Túlzás nélkül mondhatom, hogy 30 év alatt legalább tízféle különböző tervdokumentációt készítettünk, ezek mind rendelkezésünkre állnak. Mind úgy születtek, hogy valakinek a felkérésére elkészítettük, rendkívül nagy örömmel. Ezek közül a 30 évvel ezelőtti terv hivatalos, városi megrendelésre született, míg az összes többi magánkezdeményezés okán. Majd miután ezek a kezdeményezések mind elhaltak, a tervdokumentáció ellentételezése is mindig okafogyottá vált. S mivel ezek itt vannak, így nagyon szívesen rendelkezésére bocsátjuk annak, aki felhasználná, vagy ötletet merítene belőle. A legideálisabb az lenne, ha a város és a főépítészi kabinet rendelkezésére bocsáthatnánk – hangsúlyozta Puskás Péter. – Elkötelezett vagyok a Népkerttel kapcsolatosan, és a mai napig bármilyen ügy mellé odaállok, ami ennek a parknak az előrelépését jelentheti. Ezért is örülök, hogy a Népkerti Kerekasztal létrejött, mert van egy fórum, ahol ezek továbbélhetnek. Ugyanakkor azt a mennyiségű tudást és kutatási munkát, amit nekünk a Népkerttel való munkálkodás hozott és jelentett, kár lenne elveszni hagyni – emelte ki a miskolci építész.

(A borítóképen: Puskás Péter: „Elkötelezett vagyok a Népkerttel kapcsolatosan”)