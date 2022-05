A Balatonnal 800-900 ezer forintos fizetéssel is hirdetnek séf vagy séfhelyettes állásokat, mégsem jelentkezik senki. Kiderült, megyénkben is jelentős a munkaerőhiány a vendéglátásban és a szállodaiparban, az étteremvezetők csak nehezen tudják összeverbuválni a működéshez szükséges csapatot. A vendéglátásban megyénkben is megnőttek a bérigények, ráadásul kevés a képzett szakember.