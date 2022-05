A Felzárkózó települések program egyik hangsúlyos célkitűzése az elhanyagolt belterületi porták megművelése és az emberek öngondoskodásának elősegítése az ország leghátrányosabb helyzetű falvaiban, hívta fel a figyelmet Murányi Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vidékfejlesztési menedzsere. Mint mondta, jelentős részben ehhez kapcsolódik az indián eredetű szóval walipininek nevezett, földbe süllyesztett fóliaház megépítése Martonyiban, amelyben a programot megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai termelnek paradicsom- és paprikapalántákat.

Egész évben

– A walipini költséghatékony megoldás a nap melegének megtartására a föld hőtároló képességére alapozva. A technológia Dél-Amerikából indult hódító útjára jó harminc évvel ezelőtt, számos előnye ellenére Magyarországon ma még kevéssé ismert. Az építmény lehetőséget ad arra, hogy egész évben termesszünk benne zöldségféléket és gyümölcsöket. A napsugarakból származó hőt télen kiválóan képes tárolni, és nyáron sincs benne a növények számára elviselhetetlen forróság, ha megfelelően szellőzik. Martonyiban az elsődleges cél most a palántanevelés volt a Kiskert program számára – jelezte a vidékfejlesztési menedzser.

Összefogással

Zupkó Gergely István programvezetőtől megtudtuk, hogy múlt év végén egy internetes közösségimédia-oldal szakmai csoportjában olvasott egy cikket a walipiniről, ami azonnal felkeltette az érdeklődését. Saját elmondása szerint korábban még nem hallott róla, erős mezőgazdasági vénával és agrár végzettséggel rendelkező szociális munkásként részben ezért is látott kihívást a megvalósításban. Már a projekt indulásakor példaértékű együttműködés, összefogás alakult ki, hiszen a walipini számára alkalmas területet, valamint az árokásó gépet és a traktort is a helyi önkormányzat biztosította.

– Vécsei István polgármester nyitott és támogató hozzáállása nagyban segíti a munkánkat – nyilatkozta Zupkó Gergely István, immár nemcsak a gazdálkodást, kertművelést érintő tevékenységekre utalva, hiszen a Felzárkózó települések program komplex célrendszere a hétköznapi élet szinte valamennyi területét átszövi. – A föld alatt található részek támfalrendszerének kialakításához szükséges raklapokat egy közeli építőanyag-kereskedő cég adományozta, a felhasznált akácfa erdőtisztításból származik, a magas­ágyásokhoz szükséges, kora tavasszal is megfelelő hőmérsékletet biztosító trágyát pedig egy szarvasmarhatelepről kaptuk meg szintén ingyen. Mindez nagyban hozzájárult az építés költségeinek jelentős csökkentéséhez – sorolta Gergely.

Ötven család

Megtudtuk: már a tervezés és az előkészítés fázisában örömmel kapcsolódott be a munkába Antal Márk, a Felzárkózó települések program régiós kertésze, aki szintén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, rajta kívül még helyi önkéntesek is segítettek az építésben.

A Martonyiban elkészült speciális melegház körülbelül 6 ezer palánta előállítására alkalmas, hasznos alapterülete mintegy 48 négyzetméter. A megtermelt palánták jelentős részét a Kiskert programban részt vevő 50 martonyi családnak osztották ki. Háromfajta paradicsom és tízfajta paprika közül választhattak az emberek, akik a palánták mellé hasznos tanácsokat is kaptak a szakembertől az ültetéshez és a növények későbbi gondozásához. A palántákból jutott a karitatív szervezet más csereháti településeken található mintakertjeibe is, így például Selyebre és Fulókércsre.

(A borítóképen: Zupkó Gergely István programvezető munkában | Fotó: olvasónk)