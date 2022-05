A várost átszelő vonalak nagy részét lerövidítették, és az új végállomásokhoz igazították. 1967-től a viszonylatok számozását is megváltoztatták: a repülőtéri végállomásról induló járatok a 12, 14-es számokat kapták, amelyek közül a 12-es mai napig ebben a viszonylatban jár.

Budapesti mintára

A fokozatos gazdasági fellendülés, az ipari fejlődés, a város népességének növekedése – mely az első vasútvonal üzembe helyezésétől számítva megháromszorozódott – indokolta, hogy a sikeres budapesti villamosvasút mintájára Miskolcon is hozzákezdjenek a villamosközlekedés feltételeinek kialakításához, így 1896 májusában indult el Miskolcon a villamosközlekedés. A most kiállított klasszikus Tátra villamosnak is kalandos előzménye volt. A hazai járműgyártás késlekedése arra ösztönözte a vállalat és a város vezetését, hogy a jól ismert és nagy hagyományokkal rendelkező CKD Tátra-gyárral vegye fel a kapcsolatot. Ennek első lépéseként 1991 nyarán a város akkori polgármestere, Csoba Tamás és a vállalat vezetői tárgyalásokat folytattak Kassán egy korszerű 8 tengelyes jármű kölcsönbe vételéről, melynek célja a Miskolcon történő esetleges alkalmazásának a kipróbálása volt. Az 1991. október 9-én kezdődött próbaüzem három hónapra lett tervezve, de a kirobbanó siker annak meghosszabbítását indokolta. A vártnál kedvezőbb forgalmi és műszaki tapasztalatok hatására további tárgyalások kezdődtek a gyárral és a jármű eredeti tulajdonosával. 1992-ben a Varimex külkereskedelmi cég segítségével szerződés köttetett, mely szerint 10 darab Tátra KT8D5 típusjelű csuklós villamos került megvásárlásra Kassa Város Közlekedési Vállalatától (DPMK) – olvasható az mvkzrt.hu-n.

Napjainkban

A Tátra villamosokat már csak tanulójáratként üzemeltetik, így néha-néha bukkanhatunk rájuk a város utcáin. A Zöld Nyíl projekt keretében az egész járműállományt lecserélték, köztük a klasszikusnak számító Tátra villamosokat is.

