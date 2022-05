A legkülönfélébb programelemekkel emlékeznek meg az 1222-ben alapított település születésnapjáról. Legközelebb június 2-án találkozhatnak kicsik és nagyok környezetvédelmi vetélkedő keretében, 15-én apák napján barkácsolós-kézműves foglalkozáson, 21-én pedig a Szent Iván-i éjszakán zenés, batyus szalonnasütésen a tűz mellett.

Az évforduló az új logó

– Folyamatos ünnepségsorozatot tervezünk a 800 évvel kapcsolatban, amely október elején a 12. bográcsos főző- és süteményversenyben fog kicsúcsosodni. Ez tulajdonképpen a falunapnak felel meg, amire más településekről is szívesen jönnek. Itt adjuk át az újszülött gyerekek szüleinek az önkormányzat támogatását – mondta Seszták Ottó, Sajóivánka polgármestere. – Legutóbb április közepén a Tour de Hongrie-ra – amely Sajóivánkán is áthaladt – a község születésnapjával kapcsolatos molinókkal készültünk. Mint trend és mint logó az évforduló feltüntetése megjelenik minden egyes rendezvényünkön. Erre a helyiek közül is sokan rácsodálkoznak, hiszen most tudatosul bennük, hogy ilyen régi ez a község. Ugyanis, ha valaki ellátogat hozzánk, nem egy idős települést lát, hanem sok új és modern házat.

Mostanában több fiatal és gyermekes család költözik ki Kazincbarcikáról.

– Sajóivánkán régen állattartással foglalkoztak az emberek, sok vasutascsalád élt, mások pedig a BorsodChemben dolgoztak. Körülbelül 15-20 éve elkezdett nőni a lakosságszám, ami a szép környezetnek, csendes, falusias idillnek köszönhető. A helyi identitástudatot azonban inkább a nyugdíjas korosztály őrzi. A tősgyökeres lakók a községnek körülbelül a 30 százalékát teszik ki. A mostani községházát is ők építették. Úgy veszem észre, hogy az új beköltözők az első pár évben teljesen elfoglalják magukat az otthonteremtéssel és a ház körüli teendőkkel. Ezt követően kezdenek el inkább kinyílni, a kulturális élet iránt érdeklődni és bekapcsolódni a település életébe – magyarázta a polgármester.

Több, évtizedes múltra visszatekintő közösség tevékenykedik a községben.

– Az ünnepségsorozaton biztos, hogy sokszor fellép majd idén húszéves dalkörünk. Ez hét-nyolc idős asszonyból áll, akik ismerik a helyi hagyományokat. Az önkormányzat támogatásával elviszik a település jó hírét különböző versenyekre, ahol szép sikereket érnek el. A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület ebben az évben lesz tízéves. A SIKK Alapítvány pedig az önkormányzatnak segít a kulturális programok megvalósításában. Nemzeti ünnepeinken is rendszeresen találkozik a lakosság. Hat éve október 23-ai emlékművet avattunk. A tavaly felújított Faluházunkban a településről származó 83 éves Kovács Imre nyugalmazott református lelkész régiséggyűjteménye látható. A Petőfi 200 nevű pályázat keretében szeretnénk a költőről is megemlékezni és az épület környezetét rendezni – sorolta Seszták Ottó.

(A borítóképen: A Tour de Hongrie-ra is készültek Sajóivánkán)