Tavaly kötött szerződést az encsi önkormányzat és a MÁV Zrt., melynek értelmében a város látja el a vasútállomás utasforgalmi területeinek bizonyos üzemeltetési feladatait, valamint a keletkezett hibák elhárítását – adta hírül Mikola Gergely, a város polgármestere. A szoros öszszefogásnak köszönhetően ez év áprilisában a felvételi épület hibaelhárítási munkálatai után a korábban lezárt, utasok számára biztosított mosdókat újra megnyitották. Most már az utasok számára modern, tiszta, fűtött és védett férfi- és női mosdó áll rendelkezésre.

A projekt kivitelezését az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók végezték el, amely lehetővé tette a legoptimálisabb ár-érték kialakítását, a MÁV Zrt. pedig a munka költségével támogatta a korszerű mosdók javítását, felújítását.

– Hiszünk benne, hogy ezzel is hozzájárulunk a közösségi közlekedés minőségének javításához – tette hozzá a polgármester

Mindenki nyer

Kedvező változásokat hozott a MÁV által újraindított és kibővített önkormányzati együttműködési program, közölte a MÁV-csoport. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az összefogással mindenki csak nyer, hiszen az érintett helyhatóságok jó gazda módjára gondozzák a vasútállomásokat és megállóhelyeket, valamint azok környezetét.

Az önkormányzatok sokkal könnyebben, hatékonyabban és gyorsabban tudnak helyben egy-egy problémára, feladatra reagálni. A települések a vasúti megállóhelyet is a sajátjuknak tekintik, és úgy is kezelik, így mindent megtesznek annak érdekében, hogy rendezett legyen. Napi szinten foglalkoznak a gondozásra, takarításra átvett területekkel, a MÁV által biztosított keretösszegből pedig olyan munkákat is elvégeznek, melyeknek köszönhetően jelentősen megváltozik az adott állomás és közvetlen környezete. A vasúttársaságnak az is könnyebbséget jelent, hogy a szolgálati hely nélküli megállókat a helyhatóságok jó gazda módjára gondozzák, valamint hogy jóval kevesebb rongálás történik a települések által felkarolt utasforgalmi területeken. A helyben lakók és az utasok pedig örülnek, hogy folyamatosan javulnak az utazási és várakozási körülmények.



(A borítóképen: Megújultak a vizesblokkok a Forró- Encs vasútállomáson | Fotó: PH)