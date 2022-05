Az új autók piacát lassan két éve fogja vissza a gyártói kapacitások csökkenése. A „hiánygazdaság” jelentős áremelkedést hozott, ami szinte azonnal begyűrűzött a használt autók piacára is. Csak az előző évben 10-28 százalékos áremelkedésről számolt be az egyik legnagyobb online autókereső portál, amelynek összegzéséből kiderül: ma már nemcsak az igaz, hogy egy 2-3 éves autó akár az új kori ára felett cserél gazdát, hanem az is, hogy vannak olyan 5-7 éves modellek, amelyeket több pénzért kínálnak, mint új korukban. Az ennél idősebb példányok árnövekedése nem ennyire látványos, de mint megállapítják, még a jóval tíz év fölötti modellekre is az a jellemző, hogy úgy öregszenek, hogy közben folyamatosan drágulnak. Éves szinten a 10-12 százalékos áremelkedés átlagosnak mondható, de a keresettebb márkák esetében nem ritkán 20-27 százalékkal is többet kérnek most egy-egy példányért, mint egy évvel ezelőtt.

Nem normális piaci tendencia

„A használt személyautók árának ilyen arányú növekedése, az új kori áron értékesített többéves járművek árszínvonalának alakulása nem normális piaci tendenciáról tanúskodik” – értékelte a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének (MGOE) elnöke. Fojt Attila ennek okait többek között abban látja, hogy az új autók ára jelentősen megemelkedett, ráadásul a beszerzésre több hónapot, adott esetben egy évnél is többet kell várni. A megrendelés idején pedig még nem tudhatja a vásárló, hogy az autó leszállításáig tartó időszakban mennyiben változik majd a kifizetendő ár.

Amit ma tudni lehet: a legolcsóbb új autó most 38 százalékkal kerül többe, mint 2021 elején, a piac egészén pedig a tavalyi év elejéhez mérten átlagosan 25-30 százalékos drágulás tapasztalható, ami a magánvásárlók számára elérhetőbb használt autók árát is jelentősen megemelte – nemcsak belföldön, hanem külföldön is.

Igazodni fognak

„Európában az elmúlt két évben lényegesen kevesebb új autót helyeztek forgalomba, e miatt drasztikusan csökkent a használtan megvásárolható járművek mennyisége is, ami azt hozta magával, hogy az elmúlt év nyara óta a magyar import célországaiban 50-60 százalékos áremelkedés tapasztalható. Ez a drasztikus árnövekedés a magyar piacra még nem gyűrűzött be, de előbb-utóbb el fogja érni a hazai vásárlókat is. Ehhez a tendenciához pedig a piac valamennyi szereplője, így a magáneladók is igazodni fognak, akik az áraikat a kereskedői és az internetes hirdetési oldalakon látható árakhoz igazítják” – jósolta a gépjármű-kereskedők egyesületének elnöke.

Az árak alakulásában ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a 8-9 százalékos inflációt, a hektikusan mozgó forint-euró árfolyamot. Mindezek tovább tolják felfelé az árakat, amik az új autók esetében három év távlatában lényegében mostanra elérték az 50 százalékot.

Abban, hogy egyre magasabbra kúsznak az árak, közrejátszik az alapanyagok árának növekedése, a szállítási költségek emelkedése, a vásárlóerő növekedése is. De befolyásolja a kereskedési környezetet, hogy tavaly január 1-jétől szigorodtak az import-használtautók forgalomba helyezésének szabályai. A honosítási eljárásban már nem fogadják el a nyugati műszaki vizsgát, a hatósági eljárás időtartama pedig nehézkes, Pest megyében elérheti a két hónapot is.

Nem tudni, meddig tart

„A közeljövő ármozgására minden esetre hatással lesz, hogyan alakul az orosz–ukrán háborús helyzet, és miként alakul a magyar fizetőeszköz értéke. Ha a válság következtében ismét beköszöntene a 400 forintos euróárfolyam, akkor egy újabb tízszázalékos emelkedés a hazai használt­autó-piacon borítékolható” – mondta Fojt Attila.

A „turbulens piaci helyzetben”, ahogy a jelenleg tapasztaltakat jellemzik, az autópiaci szakértők sem tudják megmondani, meddig tart az árnövekedés. A meggondolatlan pánikvásárlástól minden esetre óva intenek, mivel napról napra egyre dráguló áruról van szó, aminek előéletéről nem árt a vásárlás előtt alaposan tájékozódni.