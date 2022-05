De miért történik ez? Mi ez a permanens fáradtságérzet, még akár úgy is, hogy az ágyban töltjük az ajánlott alvásidőt? Rosszul alszunk, vitaminhiányos a szervezetünk, túl sok a stressz? Egyre több a panasz, a kimerült, elcsigázott ember, amire az egészségügyi szakemberek is felfigyeltek, akik kutatják az okokat, hogy miért nehéz kikelni az ágyból, miért lesz állandó kísérőnk a fáradtság.

Betegség tünete is lehet

Más statisztikák azt mutatják, hogy párhuzamosan nő a kávé és az energiaitalok fogyasztása. Nyilván azért, hogy felpörgessék a szervezetünket és mesterségesen tornásszák fel a teljesítőképességünket arra a néhány órára, amíg a hatóanyagaik aktívak bennünk. Ám aligha ez a normális vagy egészséges életvitel. A szakértők szerint nem szabad félvállról vennünk az állandósult fáradtságot, fáradékonyságot, mert komoly betegségek tünete is lehet, az általános kialvatlanságon túl.

„A fáradtság, levertség érzésének több és eltérő oka lehet. A perifériás fáradtság például hirtelen izomterhelés miatt alakul ki, a kumulatív fáradtság akkor lép fel, ha napokig nem tudtunk eleget aludni, például egy zajongó szomszédtól vagy épp fokozott szellemi, fizikai munkavégzés miatt. A rövid ideig tartó extrém alváshiány tranziens fáradtságot okoz. De mindezeknél veszélyesebb a krónikus fáradtság. Ez a típus jellemzően három hónapnál hosszabb ideje tart, befolyásolja a munkaképességet és alvással sem pihenhető ki” –mondta Szász Máté, a Synlab Hungary Kft. biológusa. Hozzátette, hogy ennek hátterében hormonális, gyulladásos vagy fertőzéses okok is lehetnek, ezért mindenképpen érdemes ezen tünetekkel szakemberhez, orvoshoz fordulni.

Vashiány is lehet

A biológus néhány gyakori, lehetséges okot is felsorolt, amelyek között vezető helyen állhat valamilyen gyulladásos folyamat a szervezetünkben. Ilyenkor elképzelhető, hogy a fáradtságon kívül más tünetet nem is tapasztalunk, pedig egy megbúvó gyulladásos góc sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Mivel ilyenkor akár százszorosára is nőhet a szervezet CPR- (azaz C-reaktív protein) szintje, egy vizsgálattal viszonylag hamar kiderülhet, hogy valami nem stimmel, például egy krónikus bélgyulladás vagy ízületi gyulladás is kiszűrhető.

Ki kell vizsgáltatni

Másik ok lehet egy egyszerű vashiány is. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO adatai szerint a világ lakosságának 16 százaléka szenved súlyos vashiánytól. A jelenség a 0–5 éves korosztályt, a serdülő lányokat, a várandósokat és a menopauza idején az erős vérzéstől szenvedő nőket érinti leggyakrabban, és szintén okozhat fáradtságot. A réz is éppúgy szükséges a vérképzéshez, mint a vas, a szervezet rézellátottságát azonban sajnos rutinszerűen nem vizsgálják még, pedig érdemes lenne figyelni erre az értékre is.

„Mind az emelkedett, mind a kórosan csökkent vércukorszint egyik első jellemző tünete a hirtelen beálló fáradtság, koncentrációs zavar, szédülés és fejfájás. Az inzulinrezisztencia a világ lakosságának 15–45 százalékát érintheti, így ez az egyik leg­gyakoribb anyagcserezavar. Ilyen esetekben a szénhidrátfogyasztás után a normálisnál intenzívebb és elhúzódóbb az inzulinszint-emelkedés, ami gátolja a zsírbontó és zsírégető folyamatokat. Ennek is köszönhető az étkezést követő „kajakóma”, azaz az erős, letargikus fáradtság. Figyeljünk testünk jelzéseire, és próbáljuk meg felmérni, összeköthető-e a tünet bizonyos élelmiszerek elfogyasztásával” – ajánlotta figyelmünkbe Szász Máté, aki rámutatott arra is, hogy a háttérben az elmondottakon kívül sok más ok is megbújhat, akár a hormonháztartás zavarai is, ezért mindenképpen érdemes elmenni egy kivizsgálásra. Egy egyszerű vérvételből is sok adat kinyerhető ma már, és a diagnózis felállítása után megfelelő kezelésben részesülhetünk, amennyiben szükséges. Megéri, hogy újra energikus és aktív életet élhessünk!

