Ez utóbbi funkció azért is fontos, mert a korábbi leleteket egyben láthatja majd a kezelőorvos. A megye nép­egészségügyi adottságaiból adódóan a kórházi ellátásnak két prioritása van, az egyik a szív- és érrendszeri, a másik a daganatos megbetegedések, ezért különösen fontos, hogy ezeken a területeken a mindenkori világszínvonalat képviseljék, és nemcsak a gyógyításban – hangsúlyozta dr. Révész János főigazgató. Hozzátette: ez igaz a szűrővizsgálatokra is, amelyeket olyan mennyiségben és minőségben tudnak elvégezni, amilyenre szükség van. Az emlőtumorok szűrésére a legkorszerűbb technológia áll rendelkezésükre, amely ezzel a mammográfiás készülékkel tovább bővül.

A cég számára fontos a társadalmi szerepvállalás, és ahol ennyi nő dolgozik együtt, ott kiemelt a nők egészségének ügye is – mondta Hupuczi Márta divízióvezető. Sajnos a daganatos megbetegedések, ezeken belül is az emlőrák nagyon gyakori a hölgyek körében, ezért az Avon küldetése, hogy felhívja erre a figyelmet. Elsősorban arra, hogy elmenjenek szűrővizsgálatokra, és odafigyeljenek magukra, vagyis önvizsgálatot is végezzenek időnként. Ezt a szemléletet erősítik és népszerűsítik a kozmetikai cég tanácsadónői is. Világszerte több mint 5 millió tanácsadónővel dolgoznak, és mindenki magáénak érzi ezt a küldetést. Magyarországon közel nyolcvanezer munkatársuk van, akik szintén szívvel-lélekkel végzik ezt a tevékenységet. Nagy örömükre szolgál, hogy most már a megyei kórházzal együtt tudják a hitvallást folytatni, és az adományozott összeggel, amelyet az új eszköz beszerzésére fordítanak, a nők életét tudják jobbá tenni – fogalmazott a divízióvezető.

(A borítóképen: Hupuczi Márta és dr. Révész János az adományátadáson)