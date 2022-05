Hiába faggattuk, Révész-Horváth Tünde, a tarcali Idősek Klubja intézményvezetője nem árult el többet arról a magánszemélyről, akinek köszönhetően modern fa kerti bútorokkal és több, elsősorban sportolást segítő eszközzel lett gazdagabb a klub.

Kültéri bútorok

„Az adományozó kérése, hogy névtelen maradjon, ezt tiszteletben tartjuk. Annyit lehet róla mondanom, hogy helyi érdekeltsége van itt a városban. De nem mint cég, hanem mint magánszemély jótékonykodott. Az adományból olyan kültéri bútorokat tudtunk vásárolni, amelyek tökéletesen megfelelnek a klubtagok testalkatának. Ez azt jelenti, hogy erős faszékek vannak köztük, amelyek teherbírása nem csak nyolcvan kiló, mint egy műanyagé, amely néhány év alatt el is öregszik és kitörik a lába. Jól tartják a hátat és kényelmes karfájuk is van. Bővültünk egy hintaággyal is, melyet nagyon szeretnek használni az időseink, és nem feledkeztünk el a mozgásról sem, ebben segítségünkre lesz ezentúl egy ellipszis tréner, futópad és nem utolsósorban egy szobakerékpár” – mondta az intézményvezető, akitől megtudtuk azt is, hogy háromféle ellátást biztosítanak: étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást a klubban, hétfőtől péntekig. A környéken egyedülálló módon enyhe és középsúlyos demens emberekkel is foglalkoznak. Az új sportszerek mellett szívesen kipróbálnának egy jakuzzit is, ha volna erre felajánlás – hívta fel a figyelmet a vezető.