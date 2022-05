A tavaly avatott piactér után káposztasavanyítóval gazdagodott Hidasnémeti.

Az üzem a még 2019-ben kezdődött Szép Cserehát Határon Átnyúló Foglalkoztatási Akcióterv részeként épült fel.

A programot azért hívták életre, hogy munkahelyeket teremtsen, javítsa az emberek életszínvonalát és életminőségét, és lehetőséget nyújtson a Miskolc és Kassa közötti térségben élőknek, hogy visszatérhessenek a gyökerekhez, a mezőgazdasági termeléshez.

Számtalan lehetőség

– Örülök, hogy eddig négy kisebb gyár és egy cukrászda születését ünnepelhettük együtt ebben a nagy potenciállal, de kisebb lehetőségekkel rendelkező régióban – mondta Rastislav Trnka. A Kassa megyei önkormányzat elnöke hozzátette: – Olyan időkben élünk, amikor felértékelődött az önellátás szerepe. A most átadott üzem egyedülálló a térségben, új munkahelyeket hoz létre, és megteremtheti az önellátás és a gazdasági megerősödés lehetőségét is. Egyúttal bízom abban is, hogy ez a program elmélyíti a meglévő kapcsolatokat, és magasabb szintre emeli a két régió közötti együttműködést.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke arra mutatott rá, hogy ez a program nem csupán egy egyszerű együttműködésről szól, amelyben egy magyar és egy szlovák partner dolgozik együtt, hanem több mint 4,4 millió euró értékű fejlesztési tervről, amelynek megvalósításába mintegy 15 partner kapcsolódott be. Megemlítette, hogy az akcióterv a helyi termékek fejlesztése program keretében valósult meg, azzal a céllal, hogy fejlessze a termelési infrastruktúrát és erősítse a helyi termékek értékesítését, népszerűsítését.

– Az új káposztasavanyító üzem hat új munkahelyet hoz létre, és ezzel bekapcsolódik a határon átnyúló helyi termékek piacainak hálózatába, s messze viszi a csereháti káposzta ikonikus világát – hangsúlyozta, majd hozzáfűzte: – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hiszi, hogy előremutató fejlesztéseket csakis úgy lehet megvalósítani, ha abban a lakosság és a helyi környezeti erősségek kiegészítik és támogatják egymást, hiszen a településen élőknél senki nem tudja jobban, hogy mire is van szükségük.