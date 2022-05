„Az unokámmal rendszeresen járunk Tapolcára. Szereti a Csónakázó-tavat, meg ott van nem messze tőle a játszótér. Idén most először jöttünk, mert beteg volt a fiú. Most láttuk, hogy milyen nagy munkákba kezdtek itt – mondta a miskolci Kovács Józsefné nyugdíjas, amikor arról érdeklődtünk, mit szólnak ahhoz, hogy megkezdődött az őspark és környékének megújítása. – Úgy szoktuk csinálni, hogy leszállunk a végállomásnál, aztán a széles sétányon lefelé a barlangfürdőig, és onnan jobbra elsétálunk a tó felé. Hát most ez így nem ment, mert a sétányt teljesen feltúrták. Az őspark felé kerültünk. Már ott is látszott a munkálatok nyoma. Fákat vágtak ki korábban, látszott is a helyük, és éppen a faanyagot szállították el teherautóval. Kíváncsian várom, milyen lesz majd a megújult park...”

Tájékoztatást várnak

Egy házaspár – elmondása szerint – az Alföldről jött. Az egyik szállodában foglaltak szobát egy hosszú hétvégére. Velük is a buszvégállomás mellett találkoztunk. Mint mondták, ittlétük alatt szeretnék kipróbálni a barlangfürdőt és az Ellipsumot is. Látták, hogy lezárások vannak. Azt jegyezték meg, hogy segíthetnének irányítótáblákkal, hogy merre kerüljenek a kevés helyismerettel rendelkezők, hogy eljuthassanak például a barlangfürdőbe. Ők végül is a szállodai recepción kértek és kaptak tanácsot, de nem mindenki van ilyen helyzetben az idegenek közül.

Méltóan a fürdőkhöz

Márpedig egyelőre be kell rendezkedniük a Tapolcára látogatóknak erre a helyzetre, mert egy hónapja kezdődött el a Miskolctapolca turisztikai fejlesztése című projekt, amely 100 százalékban az EU és a magyar állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, és 628 millió forintnyi beruházásról szól. Az ötlet még az előző, dr. Kriza Ákos polgármester vezette önkormányzathoz kapcsolható. Az Ellipsum beruházáshoz kapcsolódva azt szerették volna elérni, hogy az európai hírű látványfürdő mellett az ugyancsak híres, de igencsak elhasználódott parkrendszer is megújuljon, és méltó kiegészítése legyen a fürdőkomplexumoknak – beleértve az unikumnak számító barlangfürdőt is. A 2019. őszi váltás nyomán a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítása a jelenlegi önkormányzat feladata lett.

Egyszóval ez a projekt kezdődött most el. A tervek szerint olyan egy esztendőn át tart is majd. Az önkormányzat – ígérete szerint – igyekszik úgy alakítani a helyzetet, hogy a munkák a lehető legkevesebb korlátozással, kellemetlenséggel járjanak a turisták, a miskolciak és a területen érintett vállalkozások, szolgáltatók számára. Az építők által elsőként elfoglalt munkaterület a Hotel Kitty parkolójánál kezdődik, és magában foglalja a Barabits sétányt, az úgynevezett geometrikus parkrészt és az ősparkot is. A projekt keretében aztán teljesen megújul a Csónakázó-tó környéke is, de – a projekt szerint – kialakítanak egy tanösvényt is.

Megújulnak a parkokban lévő sétányok, új parkbútorokat és pavilonokat is elhelyeznek, a Csónakázó-tavat pedig megszabadítják a felgyülemlett felesleges iszaptól. A projekt másik fejlesztési elemeként megújul az Akropolisz Szabadtéri Színpad is.

Vannak még kupacok

A tapolcai parkprojekt kivitelezését végző cég közterület-használati engedélyt kapott a miskolci önkormányzattól, hogy építőanyagok, munkagépek elhelyezésére a tapolcai ingyenes nagyparkolót használja. Az engedély – mint megtudtuk – a parkoló 1200 négyzetméteres, a Hejő patak felé eső sávjára szól. Az ideiglenes lerakóhellyel kapcsolatban több észrevétel érkezett az önkormányzathoz. Érthetetlennek tartják, hogy a turisztikai szezon küszöbén lefoglalják a parkoló egy részét, amikor szükség lenne a teljes területre az ide érkező autóforgalom számára. Az önkormányzat azt ígérte, hamarosan új területet jelöl ki az építési törmelék deponálására. Tegnap még jó néhány kupacot találtunk az ominózus parkolóban.