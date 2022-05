Nem könnyű elmenni a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Városház téri kavicsos parkolóval kapcsolatos intézkedésein. A nehezen kibogozható sorozat most egy újabb fejezettel bővült.

A dolgok gyökere legalább odáig visszanyúlik, hogy a helyileg a Városház tér 7–11. házszámhoz tartozó belső udvaron működő kavicsos (zúzalékos) parkoló területe lényegében nem a miskolci önkormányzaté, csak használja egy magánbefektető tulajdonát. Ehhez kapcsolódik az a február 15-i közlemény, miszerint a miskolci parkolási rendszer sárga zónájához tartozó kavicsos parkoló március 7-étől kikerül a város által üzemeltetett díjfizetési területek közül. Arról volt szó, hogy a terület tulajdonosa építkezésbe kezd a területen.

Szedték tovább a díjat

A parkolót működtető Városgazda Kft. még arról is rendelkezett, hogy miként lehet visszaváltani az oda szóló bérleteket, illetve hol lehet a környéken parkolni velük.

Telt-múlt az idő, eljött a március 7-e, és semmi érdemi változást nem tapasztalt az autós a területen. A parkolót jelző táblák kint maradtak, a parkolóóra is működött tovább. A merészebb, információkkal felvértezett autósok – a közleményre hagyatkozva – nem váltottak jegyet, a kevésbé informáltak viszont továbbra is dobálták be az automatába a pénzt, vagy küldték az sms-t a megadott számra. Így ment ez jó egy hónapig, amikor is április 11-én egy újabb, rendkívül szűkszavú közlemény látott napvilágot a Városgazda internetes honlapjának hírek rovatában. Így szólt: „Tisztelt lakosság! Ezúton is tájékoztatjuk önöket, hogy a Városház téri zúzalékos parkoló önkormányzati rendeletből való kivonásáig – melynek időpontja jelenleg nem ismert – parkolási díjat kell fizetni.”

A fogyasztóvédelem vizsgálja

Kisvártatva meg is jelentek a parkolóőrök, és sorra büntették meg azokat a vétlen autósokat, akik nem olvasták a Városgazda híreit.

Volt is felháborodás a gépjármű-tulajdonosok körében. Az igazságukért vérmesebben harcolók a fogyasztóvédelemhez fordultak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya a lakossági bejelentés alapján vizsgálatot is kezdett a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolószolgáltatási gyakorlatát, illetve díjbeszedési morálját illetően. A fogyasztóvédelmi osztály munkatársai helyszíni bejárást végeztek a területen. A bejárás során megállapították, hogy az érintett területre kihelyezett KRESZ szabályainak megfelelő közlekedési táblák, valamint a parkolószolgáltató által üzemeltetett díjfizetésre szolgáló automata működése arra utalt, hogy a parkolás alól kivett terület fizetőparkolóként funkcionál. A gazdasági társaság által alkalmazott, fogyasztót megtévesztő kereskedelmi kommunikációt közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a hatóság.

Mint megtudtuk, az eljárás még folyamatban van.

Csak a kavics a biztos

Már ezek az epizódok is elegendőek lennének egy telenovella megírásához a témában. De van folytatás is... Május 27-i keltezéssel újabb közlemény látott napvilágot a Városgazda „tollából”. „A Városház tér 7–11. számú belső udvaron lévő 100 gépjármű befogadására alkalmas zúzalékos parkoló június 1-től 65 darab férőhellyel bővül a megyeháza épülete mellett. Az (új) parkoló ellenőrzése június 1-től lép életbe.”

Az eddig sorompóval elzárt területen parkolókat hétfőn egy szélvédőjükre elhelyezett tájékoztató papír fogadta, amellyel a Városgazda jelezte számukra, hogy június 1-jétől nekik is jegyet kell váltaniuk

Tehát szó sincs a kavicsos (zúzalékos) parkoló kivonásáról a fizetőparkoló-rendszerből, hanem még bővítik is azt. Az ominózus hozzácsatolt parkoló amúgy – sorompóval elválasztva – eddig is parkoló volt, csak a miskolci önkormányzat dolgozóinak autóit fogadta be.

Ebben a helyzetben bátran kijelenthetjük, hogy a Városház téri kavicsos parkolóban csak a kavics a biztos.

