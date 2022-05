Erdei Sándor Zsolt (alias Rokker Zsoltti) – aki az áprilisi országgyűlési választáson az egyesült baloldal Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5-ös számú egyéni választókerületi bukott képviselőjelöltje volt – újra visszatért a Miskolci Állatkertbe, ahol szóvivői feladatokat lát el – állította pénteki sajtótájékoztatóján a miskolci Fidesz–KDNP.

Bajusz Gábor, a miskolci Fidesz–KDNP önkormányzati frakciójának tagja hangsúlyozta: „Néhány héttel ezelőtt, április 3-án, az ország­gyűlési választásokon, a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak. Miskolcon is teljesen egyértelmű eredmény született, mind a két választókörzetben a Fidesz–KDNP jelöltjei győztek.” Rámutatott: a miskolciak döntése egyértelműen megmutatta azt is, hogy elégedetlenek a jelenlegi városvezetés teljesítményével, viselkedésével. A választóknak elege lett abból a gyakorlatból, hogy a közpénzen „dubajozó” Veres Pál polgármester és balliberális szövetségesei saját magukkal, rokonaikkal és ismerőseikkel töltötték fel a városi cégek különféle álláshelyeit – húzta alá az önkormányzati képviselő.

Kitérő Abaúj-Zemplénbe

„Az elmúlt napokban sajtóhírekből jutott tudomásunkra egy érdekes hír, miszerint Erdei Sándor Zsolt miskolci önkormányzati képviselő féléves kitérő után újra a város egyik cégénél vállalt munkát” – ­hangsúlyozta Bajusz Gábor, aki arra is rámutatott, hogy a Velünk a Város frakció önkormányzati képviselője az elmúlt közel fél évben a baloldal jelöltjeként kampányolt országgyűlési képviselői ­mandátumért, de nem Miskolcon, hanem Abaújban és Zemplénben, mindezt úgy, hogy még a lakcímét is megváltoztatta, és Sátoraljaújhelyre költözött.

Bajusz Gábor azt is elmondta: ahogy Erdei főnöke, Márki-Zay Péter is tette a választási bukás után, Erdei Sándor Zsolt is visszatért a biztos megélhetést jelentő „húsosfazékhoz”. Nem sokkal a hazatérést követően elnyerte a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. egyik jól fizető koordinátori állását, ami azt jelenti, hogy újra „Rokker Zsoltti” lett a miskolci vadaspark szóvivője – állítja a miskolci Fidesz–KDNP képviselője.

„Felszólítjuk Miskolc baloldali városvezetését, hogy a közpénzeket az általuk lezüllesztett miskolci tömegközlekedésre költsék!” – hangsúlyozta Bajusz Gábor.

E kijelentés kapcsán megkerestük kérdésünkkel a miskolci városházát, de az Észak-Magyarország lapzártáig nem válaszoltak.

Természetesen megpróbáltuk megtudni, hogy mi az oka az említett visszatérésnek, illetve azt, hogy ki látta el eddig a szóvivői feladatokat. Pénteken délelőtt próbáltuk felhívni a Miskolci Állatkert honlapján fellelhető telefonszámokat, de egyik sem volt elérhető, így az üzemeltető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-t kerestük meg, amely azt kérte: írásban tegyük fel a kérdéseinket, arra válaszolnak, de az Észak lapzártáig erre sem került sor.

Megkeresésünkre Erdei Sándor Zsolt, a Velünk a Város frakció önkormányzati képviselője cáfolta a Fidesz–KDNP állításait. „Már évek óta nem vagyok a Miskolci Állatkert szóvivője, nem látok el ilyen feladatokat, és nem is szándékozom” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy sehol sem szóvivő.

Vagyonnyilatkozatában a 4–5. oldalon szerepel, hogy a Városgazda a 310 ezer forint kifizetője | Fotó: ÉM

Arra a kérdésre azonban már nem kívánt reagálni a képviselő, hogy amennyiben nem lát el szóvivői feladatokat, miért szerepel a vagyon­nyilatkozatában, hogy „fejlesztési és ügyfélkapcsolati koordinátor”, amiért havi bruttó 310 ezer forint juttatást vesz fel.

(A borítóképen: Erdei Sándor Zsolt)