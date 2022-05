A diák munkavállalók számára a legfontosabb szempont a bérezés, de nincsenek a valóságtól elrugaszkodott elvárásaik, derült ki az egyik iskolaszövetkezet friss felméréséből.

A fiatalok úgy gondolják, hogy a minimális bruttó órabér – ami 1150 forint – elfogadható. 1500 forint órabérig reálisnak tartják a fizetést, de a 2000 forintnál magasabb órabért csupán kevesebb mint 3 százalékuk tartotta elérhetőnek. A 25 évnél fiatalabbak az szja-mentesség miatt a bruttó bért kapják meg nettóként. Ezt az intézkedést természetesen helyeslik a diák munkavállalók.

A felmérésből kiderült az is, hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb munkakörök az irodai munka, az áruházi feladatok és a vendéglátás. A megkeresett pénzt pedig a legtöbben iskolai kiadásokra, lakhatási költségekre és családjuk támogatására költik.

Egyetem mellett

Tóth Fanni miskolci középiskolás volt, és fővárosi egyetemistaként vállalt először diákmunkát. Hirdetés alapján talált rá egy lehetőségre egy állásközvetítő cégnél.

– Nem volt könnyű bekerülni, kétkörös elbeszélgetés után vettek csak föl. Regisztrálnom kellett egy iskolaszövetkezetnél, mert ezen keresztül foglalkoztattak. A fizetés nem volt sok, de kezdésnek kiváló lehetőségnek tűnt, mert rugalmas munkabeosztást biztosítottak, így az egyetemi órákra is be tudtam járni. Heti 20 órát kellett dolgoznom, és igazából itt ismerkedtem meg gyakorlatban a marketingszakma alapjaival, mivel a cég marketingcsoportjában dolgoztam. A fizetés is jól jött, mert így a szüleimnek kevesebb pénzt kellett áldozniuk a taníttatásomra – fogalmazott Fanni.

Azzal folytatta, hogy egy idő múlva szeretett volna többet keresni, de ennél a cégnél nem volt erre lehetőség, ezért átment egy ügynökséghez dupla bérért. Itt szintén sokat tanult, bár a főnökével nehéz volt kijönni. Amikor elvégezte az egyetemet, már felnőtt munkavállalóként sok-sok gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. Mint mondta, soha nem bánta meg, hogy korán a munkavállalás mellett döntött.

A nyári időszakban főleg a vendéglátásban van szükség diák munkavállalókra, jelezte az Észak-Magyarországnak Szalári István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezetének elnöke.

Akik szakmai gyakorlatukat töltik egy-egy vendéglátóegységnél, már érdemi munkát tudnak végezni, a szakképzetlenek azonban csak fagyit mérhetnek vagy konyhai kisegítőként dolgozhatnak.

– A kereskedelemben is ugyanez a helyzet. Sok középiskolást látni például a nagyáruházak pénztárában. Ők kereskedelmi technikumba járnak, ezért lehet őket pénztárosként alkalmazni. Akik nem ebben az ágazatban dolgoznak, legfeljebb árufeltöltőnek jelentkezhetnek, tehát igazából csak segédmunkát végezhetnek. A diákmunka azonban akkor a leghasznosabb, ha ott a fiatalok szakmai tapasztalatot is szerezhetnek, ami segíti a későbbi munkavállalásukat – hangsúlyozta az elnök.