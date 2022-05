A baloldali ellenzéki pártokat tömörítő Egységben Magyarországért országos választási lista 36. helyén helyet foglaló Hegedűs Andrea – a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben – mandátumot szerzett a tegnap megalakult új Országgyűlésben. A miskolci politikus a DK 15 tagú frakciójában foglal helyet.

Összeférhetetlenség áll fenn

Hegedűs Andrea a 2019. őszi helyhatósági választáson egyéni önkormányzati képviselői mandátumot szerzett a miskolci közgyűlésben azáltal, hogy megnyerte Miskolc megyei jogú város 3. számú körzetében a helyi választást. Ez a körzet magában foglalja Martinkertváros, Hejőcsaba, az Avasi lakótelep és az Avast a belvárossal összekötő terület egy részét.

Az Országgyűlésről szóló törvény és más törvények szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapítanak meg az országgyűlési képviselők számára. Az összeférhetetlenség azt jelenti, hogy a képviselők e megbízatásuk mellett meghatározott tisztségeket nem tölthetnek be, bizonyos tevékenységeket nem folytathatnak. Ennek célja, hogy biztosítsa a törvényhozói munka függetlenségét, elejét vegye a nemkívánatos befolyásolásnak, a különböző tisztségek és megbízatások összefonódásának. Országgyűlési képviselő – többek között – nem lehet tagja helyi önkormányzati képviselő-testületnek vagy közgyűlésnek. Országgyűlési képviselővé választását követően az érintettnek 30 napon belül meg kell szüntetnie az összeférhetetlenséget, azaz – esetünkben – le kell mondania a helyi önkormányzati képviselőségéről. Ezt kell tennie Hegedűs Andreának is. A bejelentés nyomán Miskolc jegyzőjének időközi önkormányzati képviselő-választást kell kiírnia a miskolci 3. számú helyi választókörzetben. A jogi határidőket figyelembe véve ebben az esetben várhatóan a nyár második felében várható az időközi választás megtartása.

Szűkebb lesz a többség

Hegedűs Andrea a lemondásával a miskolci önkormányzati képviselői mandátumról Miskolc megyei jogú város 28 tagú közgyűlésének létszáma – az időközi választás eredményes befejeződéséig – 27-re csökken. A veszteséget a Miskolcot irányító Velünk a Város frakció szenvedi el, amelynek létszáma 16-ról 15-re csökken időlegesen. Jelen helyzetben nagyobb fajsúlyú előterjesztések – rendelettervezetek, rendeletmódosítások – közgyűlési elfogadásához minősített többségre, a képviselők számának fele plusz egy szavazatra – azaz 15 voksra – van szükség. Tehát a többség elég szűkös.

Hegedűs Andrea ráadásul a Velünk a Város frakción belül működő DK-s frakciócsoport vezetője is egyben. A képviselőségről való lemondásával azonban nemcsak a frakciócsoport vezetői megbízatása szűnik meg, hanem maga a DK-s frakciócsoport is. A DK-s frakciócsoportot ugyanis hárman – Hegedűs Andrea, Borkuti László és dr. Mokrai Mihály – alkotják. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint frakció vagy frakciócsoport alakításához legalább három képviselő szükségeltetik, így Hegedűs Andrea távozásával ez a helyzet megszűnik, így maga a DK-s frakciócsoport is. Úgy tudjuk, az ominózus időközi választáson újra a DK kapja meg a lehetőséget a várost irányító összefogástól, hogy jelöltet állíthasson a megüresedett mandátum megszerzése érdekében.

Egyet nem értések egész sora

A miskolci önkormányzati DK-s frakciócsoport pályafutása alig egy esztendőre nyúlik vissza, ekkor csatlakozott Hegedűs Andreához és Borkuti Lászlóhoz a korábban az MSZP-t erősítő dr. Mokrai Mihály és alakulhatott meg hivatalosan a DK frakciócsoportja. A csapat azóta több alkalommal is határozottan véleményt nyilvánított a Veres Pál irányította miskolci városvezetés tevékenységével kapcsolatban. Tavaly nyáron nem vettek részt azon az önkormányzati ülésen, amelyen – más dolgok mellett – két fontos rendelet, illetve módosítás is napirenden volt. A három fő hiánya azt jelentette, hogy nem volt meg a minősített többség, és nem sikerült elfogadni az előterjesztéseket. A városvezetés kénytelen volt jó két hónappal később újra napirendre tűzni a javaslatokat. A DK különvéleményét fejezte ki akkor is, amikor tavaly ősszel Veres Pál egyébként törvény szerint járó jubileumi jutalmáról volt szó. Dr. Mokrai Mihály jelezte, hogy fenntartásaik vannak a mintegy 4 milliós jutalom kifizetésével kapcsolatban, és – amennyiben nem járna törvényileg – nemmel szavaznának. Később dr. Mokrai Mihály gazdálkodási tanácsnoki éves beszámolójában is bírálta a polgármester tevékenységét. Legutóbb, az április elejére összehívott rendkívüli közgyűlésen a DK három képviselője tartózkodott annál az egyébként zárt ülésen tárgyalt elő­terjesztésnél, amely arról szólt, hogy a Miskolc Holdingon keresztül a város összesen 8 milliárd forint hitelt vett volna fel. A Fidesz–KDNP ellenszavazatai és a DK-sok tartózkodása azt jelentette, hogy a közgyűlés nemet mondott a hitel felvételére. Mindez jelzi, hogy nincs mindenben egyetértés a Velünk a Város frakción belül. Az elveszett egy mandátum pótlásához pedig meg kell nyerni majd az időközi választást.



(A borítóképen: Hegedűs Andrea önkormányzati képviselői helyére helyi időközi választást kell kiírni Miskolcon | Fotó: ÉM)