Óriási presztízsnek nevezte, hogy új tagokat választott a Magyar Tudományos Akadémia, így három miskolci professzor, Kaptay György és Kecskeméti Gábor rendes tag lett, míg Szűcs Péter levelező tagságot szerzett.

– Nagyon örülünk ennek, és a presztízsen túl ez adja meg annak a lehetőségét, hogy akadémiai kutatócsoportot állíthassunk fel, egyébként Kaptay György professzornak van is ilyen – emelte ki a rektor.

Ponthúzásra készülve

– Ez egy nagyon fontos időszak az egyetem életében is – mondta a július 21-ei, ponthúzással záruló felvételi eljárásról. Idén július 7-éig lehet majd megváltoztatni a főiskola és egyetemi szakok, illetve intézmények sorrendjét a felvételi során. Ezzel a tapasztalatok szerint a hallgatók nagyjából 10 százaléka él. Ismertette, hogy a felsőoktatásban tanulók számát tekintve 2020-ban volt egyfajta visszaesés az emelt szintű érettségi miatt, majd 2021-ben újra emelkedni kezdett a számuk, többek között a demográfiai adatok változása okán, illetve ekkorra sokan teljesítették a felvételi eljáráshoz szükséges követelményeket.

– Ha megnézzük a születések, illetve az érettségizők számát, az biztos, hogy jelentős növekedés nem várható, hiszen a kétezres évek körül elérte a több mint 400 ezret a hazai felsőoktatásban tanulók száma – emelte ki a rektor. Az egyetem lehetőségeit a külföldi hallgatók és a felnőttképzések számának további növelésében látja Horváth Zita.

Összesen 12 képzési területen folytat a Miskolci Egyetem képzéseket, hozzávetőleg 200 szakon.

– Az egyetem minden karán van olyan szak, amelyik a legnépszerűbb, amelyik éppen slágernek számít. Például létszámát tekintve a Gépészmérnöki és Informatikai Karunk a legnagyobb, azon belül a különböző műszaki területeken is vannak magasabb és alacsonyabb jelentkezési számok, míg a jogászképzés országosan is a népszerűbbek közé tartozik, a gazdaságtudományi karon pedig folyamatosan nő a hallgatói létszám. Ha a népszerűséget a számokban szeretném kifejezni, akkor a gazdálkodás és menedzsment alapszakot említeném – hozta a példákat Horváth Zita, hozzátéve, hogy a létszám ugyanakkor nem mindig esik egybe a népszerűséggel, mert többek között az államilag támogatott képzések száma, illetve a ponthatárok kérdése is árnyalja az ilyenfajta kiemeléseket. Példaként említette a két műszaki kar esetét, unikális képzéseik is vannak, tavaly­hoz képest ott is nőtt a hallgatói létszám, de ilyenformán nem összevethető más karok eredményeivel.

– Népszerűség tekintetében a Műszaki Anyagtudományi Karon három éve kezdtük el a vegyészmérnök alapszakot, és idén, keresztfélévben a vegyészmérnök mesterszakot. Itt több mint 30-an jelentkeztek. Vagyis karonként, képzési területenként érdemes vizsgálni ezt a kérdést – hangsúlyozta Horváth Zita.

(A borítóképen: Horváth Zita és M. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem kommunikációs és beiskolázási igazgatója a rendezvényen)