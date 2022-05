A nyár közeledtével a diákmunkások száma is megnövekszik a munkaerőpiacon. Az előző évekhez képest újabb mérföldkő a diák munkavállalók körében az, hogy a magyar kormány döntése értelmében a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az iskolából még egy hónap hátravan, de a nagyobb munkaközvetítők már most elkezdték keresni a fiatal idénymunkásokat, kereslet van, és jelentkezők is akadnak bőséges számmal. A Trenkwalder Iskolaszövetkezet szerint idén a diákok átlagfizetése nagyjából óránként 1500 forint, de a juttatás függhet a munkára jelentkező végzettségétől is. A gyakornoki állások esetében az elmúlt évben az órabérek átlaga az 1600 forintos szintet közelítette, 2022 első negyedévére pedig már elérte az 1700 forintot – írja a Világgazdaság.

„Alapvetően azt látjuk, hogy a járvány előtti szintet már elérte, illetve meg is haladja a munkaerőigény” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Kott Zoltán, a Meló-Diák elnök-vezérigazgatója, aki hozzátette, szinte minden ágazatban látszik, hogy munkaerőhiány van, így ez jellemző a diákmunkára is. „Nyáron nagyon sok helyen, többek között a vendéglátásban, turizmusban, fesztiválok lebonyolítására keresnek diákokat” – mondta el Kott Zoltán, aki arra is rámutatott, hogy diákmunkaszezon nemcsak nyáron van, hiszen az egyetemista diákok jelentős része egész évben dolgozik, de fontos aláhúzni, hogy a nyár ilyen szempontból kiemelkedik a többi időszakhoz képest.

Fókuszban a középiskolások

A Meló-Diák elnök-vezérigazgatója arra is kitért, hogy a nyári szezonban főként a középiskolás korcsoport az, amely munkát keres, hiszen az ő tanrendjük jóval kötöttebb, mint egy egyetemistáé. Szülői engedéllyel már 15 éves kortól vállalhatnak munkát a fiatalok, de egyelőre a felsőoktatásban tanulók többségben vannak az állandó diákmunka piacán. Ezen a 25 év alattiak szja-mentessége mindenképp fog változtatni, hiszen ez egy jóval kedvezőbb konstrukció a további adózási rendszerhez képest – véli Kott Zoltán.

„Ha iskolaszövetkezeten keresztül vállalnak munkát, akkor egyéb közterheket sem vonunk le, hiszen ők biztosítotti jogviszonyban állnak, így gyakorlatilag a bruttó keresetük megegyezik a nettóval” – húzta alá Kott Zoltán.

A KSH adatai szerint a 15–24 éves korosztályból foglalkoztatottak száma 2022 februárjában 270 ezer volt, közel 6 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ez ebben a körben 27,5 százalékos foglalkoztatási rátát jelent.

Nagy a kereslet

„Nagy cégek, a kis- és közepes vállalkozások, a kereskedelem, vendéglátás, logisztika, mezőgazdaság és egyéb szolgáltatások területén, szinte mindenhova keresnek diák munkavállalókat” – hangsúlyozta Kott Zoltán, aki arra is rámutatott, hogy nagy a nyitottság a munkaadók részéről a fiatalok felé. „Azt gondolom, hogy minden diák, aki akar dolgozni a nyáron, az el tud helyezkedni, hiszen minden lehetőség adott hozzá” – mondta el az elnök-vezérigazgató.

Fontos a tapasztalatszerzés

„A tapasztalat azt mutatja, hogy hasznos, ha valaki már diákévei alatt dolgozik, hiszen nagyon sokan itt találják meg azt a munkakört, amelyben a jövőben is dolgozni szeretnének.”

Azt is elmondta, hogy egyfajta teszt is a munkavállaló és a munkáltató részéről is, szeretne-e a jövőben is az adott munkakörben dolgozni a diák, illetve a munkáltatók is értékelik, ha egy diák már korábban szerzett tapasztalatot a munka világában.