Májusfát is állítottak

Milinki László polgármester lapunknak elmondta: ezúttal négy lovas fogatot díszítettek fel, azokon járták körbe a falut. Ennek során eljutottak minden utcába, ahol jókedvvel, az utcán állva fogadták őket az emberek. Voltak, akik a hangulat fokozása érdekében egy-egy üveg pálinkát nyújtottak fel a szekerekre az utasoknak – mesélte a településvezető. Az önkormányzat szervezésében négy-öt májusfát is felállítottak a helybeliek a karcsai közterületeken – tette hozzá a polgármester.

Kiemelte: annak idején azért élesztették fel ezt a két szokást, mert úgy látták, hogy kihalóban vannak, egyre kevesebben adnak szere­nádot vagy állítanak májusfát. Pedig annak idején az udvarló fiúknak – főleg, ha már jegyben is jártak kedvesükkel – ez szinte kötelező volt – jegyezte meg. Az egyedülálló programnak nemcsak hagyományőrző, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen a résztvevők és az érdeklődők ezen az alkalmon is jól érzik magukat, együtt énekelnek, együtt mulatnak – mondta Milinki László. Hozzáfűzte: a sze­renád végeztével finom toroskáposztával vendégelték meg a résztvevőket.