Sokan már javában tervezik a nyaralást, míg mások kivárnak. Az általános vélekedés még mindig tartja magát, miszerint olcsóbb egy közeli tengerpartra utazni és ott eltölteni egy hetet, mint belföldön.

Nem imádják a tengert

Idén nem terveznek nyaralást, mert nem fér bele a családi költségvetésbe – mondta Oláh-Zólyomi Gabriella, a Főnix Családbarát Közösségi Tér programszervezője.

Hozzátette, amennyiben mennének, valószínűleg ezúttal külföldre utaznának. Két kislányt nevelnek férjével, a gyerekek imádnak pancsolni, de a tengert kevésbé kedvelik. Amikor pár évvel ezelőtt a bolgár tengerparton jártak, inkább a szálloda medencéjében fürödtek. Így számukra a tengerpart nem jelent nagy vonzerőt, de szívesen világot látnának. Olaszországot már kiválasztották mint legközelebbi lehetséges úti célt, az a mostani árakat figyelembe véve egyelőre még olcsóbban kivitelezhető, mint egy balatoni nyaralás, de nem lehet tudni, a jövőben hogyan alakul a gazdasági helyzet, ezért ez a terv is változhat – hangoztatta Gabriella. Ami pedig a belföldi szállások mellett szól, hogy elfogadják a SZÉP-kártyát, így kevesebbe kerül a család számára, illetve nem kell hosszasan utazni, nem kell repülőre szállni, ami a gyerekek miatt nagy előny. Vannak Magyarországon szállodák, amelyek ugyanazt a színvonalat – ha nem magasabbat – biztosítják, amelyet külföldön is megkaphatnak, viszont ennek nyilvánvalóan ára is van.

Népszerű az Airbnb

A programszervező azt is elárulta, hogy a hozzájuk – a közösségi térbe – járó édesanyák körében manapság divatos, hogy nem szállodai szobát, hanem magánszállást vesznek igénybe, vagy apartmant foglalnak, ahol csak egy-két napig maradnak. Így néhány nap alatt akár több magyarországi várost, települést is meg tudnak nézni, ha mindenhol eltöltenek egy kevés időt. Továbbá kedvelt a falusi turizmus, ahol egy kicsit el lehet csendesedni, és jól lehet pihenni kicsi gyerekekkel is.

Lehet jót kapni

Ha elég körültekintőek vagyunk, akkor találhatunk olcsón jót, belföldön és külföldön egyaránt – mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke.

A négygyermekes édesapa véleménye szerint azt kell megnézni, hogy ár-érték arányban mit kapunk. Nem feltétlenül ugyanazt a minőséget kapjuk ugyanazért az árért külföldön, mint itthon. Az tény, hogy a sokcsillagos szállodák árai nagyon magasak, de ezeket többnyire nem a többgyermekes családok választják. Vannak kiváló helyek akár a Balatonnál vagy a Tisza-tónál is, ahol megszállhat a család, és élvezhető a nyaralás. Bak László szerint nem igaz, hogy a Balaton drágább, mint a tengerpart. Mint ahogyan a hozzánk Miskolcra vagy Miskolctapolcára érkező vendégek is találhatnak szállást akár 4 ezer 500 forintért egy éjszakára, és ennek az összegnek a sokszorosáért is. A szolgáltatásokra pedig szintén igaz az, hogy nem csupán a Michelin-­csillagos éttermekben lehet jót enni.

