Hogy pozitívumot is említsünk: a kondipark rendezett, minden elem működik, és sokan használták aznap is, mikor arra jártunk. A népkerti futókör is hamar kedvelt lett a sportolni vágyók körében, bár még mindig vannak, akik babakocsit tologatnak rajta, vagy futóbiciklivel engedik fel rá a kicsiket.

Ezúton is kérjük, a futókört használják rendeltetésszerűen!

Hiányosságok Selyemréten

Miskolc Selyemrét városrészében is két játszóteret vettünk górcső alá. Általános probléma a környéken, hogy a fű nagy (azóta járt már arra fűnyíró brigád), mind a parkokban, mind a játszótereken találtunk kivetnivalót. Kihelyezett mosdók és kutak itt sincsenek. Szemetesekkel és padokkal viszont jól állunk.

A Kőrösi Csoma Sándor utcai parkban heteken át térdig ért a fű, a kisebb testű kutyák ki sem látszottak belőle. Egy korábbi fűnyírás alkalmával a játszótéren belül nagyjából megrövidítették a zöldet, de csak nagyjából; több játékelem nehezen volt megközelíthető az apróléptűek számára. A hintákat megrongálták, a fészekhintát le is szerelték. Régóta nem is használta senki, mert a kiálló drótok rendkívül balesetveszélyesek. A csúszdák és mászókaelemek kopottak, rájuk férne egy festés.

Az Augusztus 20. utca felőli játszótér nagyon kedvelt az ott lakók körében. Ezen az estén is telt ház volt. Itt vannak kukák és padok, ezek közül egy eltört, vécé és kút itt sem található. A játékelemek jó állapotban vannak.

Rongálás nyomai az Avason

Az Avason a Sályi utcai játszóteret fedeztük fel magunknak. A gyönyörű környezetben elterülő park és játszó igazán lenyűgöző képet fest, de csak távolról. Közelebb érve sok csúfsággal szembesültünk. Az ott lakók hosszasan sorolták, milyen problémák vannak. Egy darabig működött térfigyelő kamera, addig nem is volt probléma, elrettentette a rongálókat. Azonban ez már nincs, a gondok pedig gyorsan elszaporodtak. A táblától az ivókúton át a napelemes lámpákig sok mindennek lába kélt. A sportpályán az egyik kosárpalánkot letörték.

A játszótér elemeit viszonylag rendben találtuk – már amelyiket nem rongálták meg. Egy labdajátékot sikerült kettétörni, ami így használhatatlanná vált. Illetve egy kisebbeknek készült hintát letörtek a rugóról, ennek felső elemét el is vitték.

A kisebb kondiparknál leltünk festésre és olajozásra váró elemekre. A nagyobb problémát a teljesen lezárt kondiparknál találtuk. Több edzőeszközt elloptak vagy megrongáltak. Maga a kerítés is áldozatául esett a magukkal és erejükkel nem bíró emberféléknek. A teljes rész le is van zárva, az itt lakók elmondása szerint már nagyon régóta. Pedig bizonyosan lenne rá kereslet. Ottjártunkkor sokan futottak, sportoltak a környéken. A rendbehozatalára rengeteg pénzre lenne szükség, valószínűleg az összes elemet ki kellene cserélni.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.

A játszóterek állapotával kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-t, ám válasz eddig nem érkezett.