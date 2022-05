Szülők beszámolói szólnak arról, hogy egyes táborozásokra a regisztrációs lehetőség megnyílásakor percek alatt fogytak el a szabad helyek. Ezek jellemzően iskolai táborok, ahol a saját diákokat viszik üdülni az oktatási intézmények. Nemcsak a jobb helyek és turnusok vannak fogyóban, de az árak is szépen kúsznak felfelé. Egy alapvetően is növekvő inflációjú gazdasági környezetbe robbant be a szomszédban zajló háború és az arra adott szankciók, amelyek árfelhajtó hatása ma már minden terméken és szolgáltatáson érezhető.