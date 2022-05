Két év kihagyás után a közelmúltban újra megszervezte az Olaszliszkáért Egyesület a helyi családi napot. A szervezet történetéről, működéséről, valamint a családi nap szerepéről a helyi közösség életében Mitrikné Oldal Aranka elnök az Észak-Magyarországnak elmondta: eredetileg 2001-ben jött létre az egyesület, akkoriban körülbelül 50-60 taggal, és elsősorban jótékonysági, valamint közösségépítő programokat szerveztek. Ezt követően 2006-ban kapott új lendületet a civil szerveződés, és újragondolták a település talán legnagyobb rendezvényét, a családi napot is, amelyet korábban iskolai fellépőkkel és főzőversennyel egészítettek ki. A gasztronómiai megmérettetéseken ugyan szakértők osztották ki a díjakat, de – ahogyan az lenni szokott – mindig volt némi rossz visszhangja a döntéseknek – mesélte.

Hozzátette: azóta változtattak a feltételeken, és mindenki kap valamilyen díjat, ráadásul az önkormányzat biztosítja az alapanyag legjelentősebb részét, a húst. A fellépésekkel sem a gyerekeket szeretnék terhelni, legyen ez számukra is kikapcsolódás, ezért külső fellépőket hívnak az eseményre – mondta.

Az elnök kiemelte: szervezetük tagsága 2006 után megduplázódott, elérte a 120 főt. A családi napon általában – mint ahogyan most is – részt vesznek az önkormányzat intézményei, az óvodai dolgozók, a nyugdíjasklub, képviseltetik magukat a helyi munkahelyek, de baráti társaságok is szerveződnek erre az alkalomra. Idén a korábbi években a településsel szorosabb kapcsolatba kerülő PET kupások is részt vettek a rendezvényen – emelte ki az egyesület elnöke.

Sült tarja és oldalas

Az egyesület céljait, programjait az olaszliszkai önkormányzat mindig támogatja – közölte kérdésünkre Kerekes Attila polgármester. Hozzáfűzte: most az önkormányzati közmunkaprogram keretében nevelt sertések húsából ajánlottak fel a főzőversenyhez alapanyagként, de pénzbeni támogatást is nyújtanak a programjaikhoz. Ennek oka az, hogy a szervezet nagyon fontos szerepet tölt be a település közösségépítésében.

A sok főzőcsapat ételremekei mellett az önkormányzat is biztosította azt, hogy senki ne menjen el éhesen a rendezvényről. Ezeket az ételeket a helyi révész, Szatmári László készítette el. Mint elmondta, tarját és oldalast sütött ki a vendégeknek, amelyet saját ízlése szerint pácolt be előzőleg. Az alapanyag a településen jóféle takarmányon nevelt sertéshúsból származik. Ezenkívül a Bodrogból is fogott halakat, ezeket saját ízesítésű panírban forgatta meg, és úgy sütötte ki. Mindezeken túl – szintén a Bodrogból kifogott halakból készült – halászlével is kínálta a résztvevőket. A vendéglátásért felelős révész tudósítónknak tréfásan úgy fogalmazott: ebben az esetben az a jó, ha az ember nem alkot maradandót, ugyanis akkor tette jól a dolgát, ha a tálon és a kondérban nem marad semmi.