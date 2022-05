Egy évben több alkalommal is szerveznek jótékonysági eseményeket a lovagrenddel közösen – mondta Mohácsi Gábor, az Omega Miskolc Keresztény Gyülekezet presbitere. A szervezés mellett főként anyagi támogatást nyújtanak a programok megvalósításához. Az elesettek, a nehéz sorsú emberek támogatása – főleg, ha gyerekekről van szó – elsőrendű feladat. Most éppen néhány óra boldogságot adnak számukra, amire biztosan emlékezni is fognak – tette hozzá a presbiter.