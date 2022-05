10:14

A napirendek tárgyalásával folytatódik a közgyűlés:

Veres Pál bejelentette, hogy azt javasolja, Elsőként a 7. napirendi pontot, másodikként a 9. napirendi pontot, harmadikként a 8. napirendi pontot tárgyalja a közgyűlés. A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

7. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Miskolci István, miskolci rendőrkapitány:

Büszke vagyok az elért eredményekre. Jómagam október 1-jén kerültem a posztra, minden előtte történt dolog elődöm, Bogyai Ferenc munkáját dicséri. A beszámolóban a bűnügyi adatokra vonatkozó adatok nagyon kedvezőek. Nincs szó arról, hogy elégedetten hátradőlnénk, sok munka vár ránk még. Fontos a város frekventált helyeinek szigorú ellenőrzése, a közlekedési morál további javítása. A kábítószerbűnözés visszaszorítása fontos faladat. A prostitúció is nagyon sok munkát ad a bűnmegelőzési szakembereknek. A közlekedési helyzet nem túl jó. Több a halálos baleset például. Átszervezzük a közlekedési állomány. Az itt dolgozó kollégák külön képzést kapnak. Nagy probléma az ittas vezetés. Az idei első négy hónapban már 169 ilyen eset volt. A legtöbb intézkedésünknél használjuk az alkoholszondát. A rendőri intézkedések száma 50 százalékkal nőtt, ennek eredményei már látszanak az eredményességben. Az ismertté vált bűncselekmények száma az idei első negyedévben tovább csökkent, ami jó előjel lehet az elvégzett munkánk értékelésére vonatkozóan. Nagyon sokat segíti a rendőri munkát a város közterületi kamerarendszere, amelynek adatait felhasználják a bűnüldözésben. Sokat jelent a Miskolci Rendőrkapitányság számára a város 80 milliós támogatása, amely a közterületi jelenlétet segíti.

9:54

Veres Pál polgármester:

Hegedűs Andrea május 28-ai nappal lemond miskolci önkormányzati képviselőségéről, mert országgyűlési képviselői mandátumot szerzett az április 3-i választáson.

Hegedűs Andrea, DK:

Az összeférhetetlenség miatt felfüggesztem tanári munkámat és lemondok helyi képviselőségről. Az időközi választási várhatóan szeptember végén rendezik meg. Arra kérem képviselőtársaim, hogy addig is kísérjék figyelemmel a 3-as számú választókörzet dolgait. Én továbbra is Miskolc érdekében fogok dolgozni, de már a Parlamentben. Szülővárosom számíthat rám. Szoros kapcsolatot akarok fenntartani a miskolci önkormányzattal. Luxusberuházások helyett a miskolciak mindennapjait segítő beruházásokra van szükség. Nyitott szemmel fogok járni. A korrupciót üldözöm. Sokat akarok az emberek között lenni és meghallgatni véleményüket.

Hegedűs Andrea beszéde közepette a Fidesz és a KDNP frakció tagjai kivonultak az ülésteremből.

9:43

Veres Pál polgármester:

Befektetői szemmel felértékelődött Miskolc, hiszen Debrecen ipari parki kapacitása telítődött. A Mechatronikai Ipari Parkban a Lufthansa területet visszavásárolta a város és újra értékesítette. A hozzá kapcsolódó repülőtéri területre is lesz befektető. A Chervon Autó is újabb fejlesztéseket jelentett be. A kínai cég itt hozta létre első Kínán kívüli gyárát.

A Déli Ipari Parkban is történt néhány területértékelés. 20 hektár még értékesíthető ezen a területen. Aabga Csoport egy logisztikai inkubátort hoz létre a területen. Ez egy hiánypótló beruházás, mert sok befektető igényli, hogy kész infrastruktúra várjon rá. Ugyanitt a Metal Shredder Csoport elektronikai hulladékok feldolgozását fogja végezni.

9:33

Mindkét ipari parkban infrastrukturális fejlesztéseket szeretne végrehajtani a város.

28 képviselő közül 23-an vannak jelen, a közgyűlés így határozatképes.

Veres Pál polgármester napirend előtt:

Az elmúlt időszak örömteli volt a város számára. Ilyen volt a sikeres majális. A Miskolci Ötletmaraton sikeresen zárult, hat ötlet mutathatta meg magát a végén. Befektetők keresik meg a várost, idén eddig 29 megkeresés volt a városban, tavaly 60. Egyre nagyobbak a területigények. Nagyon jó hangulatú volt a május 11-i városünnep. Szerették ezt a napot a miskolciak az összes programjával. Soha nem látott tömegeket mozgatott meg a Borangolás. Átadta a város a népkerti futókört. Első állomása ez a park fejlesztésének. A Kassa-Miskolc Ultramaratonnal ismét bizonyítottuk, hogy a két város képes közös rendezvényeket létrehozni. Az EU klímasemlegességi programjában is részt vesz Miskolc. Munka lesz bőven.