A kedves és szép ápolónőt, Labancz Annát a nővérszálló ablakában érte több késszúrás. Az életét nem tudták megmenteni.

A gyilkos kiléte a mai napig ismeretlen. Rengeteg kérdőjelet és összeesküvés-elméletet találtam az eset után kutatva, szinte két forrásban sem szerepel ugyanaz a történet.

Kicsit hasonló a Seuso-gyilkossághoz, ahol szintén nincs sem tettes, sem kerek sztori.

Labancz Anna esetében pletykáltak kikosarazott hódolóról, féltékeny feleségről, egyszerű rablógyilkosságról, tévedésről. Az a nézet is tartotta magát egy ideig, hogy nem akarták megölni, csak elcsúfítani, örök bélyeget tenni az arcára.

A gyilkosság mára elévült, ha a tettes holnap reggel besétálna a rendőrségre, akkor sem tennék lakat alá.

Azon a hajnalon a nővérszálló hármas földszinti szobájában Anna békésen aludt. A gyilkos az ablakon kopogtatott, odacsalta a leányt. Ahogy kinézett az ablakon, a gyilkos a hajánál fogva megfogta, és egy hosszú pengéjű tőrrel többször megszúrta. A szerencsétlenül járt Anna utolsó erejével még kitámolygott a folyosóra, segítséget kért, aztán összeesett. Állítólag orvos kezébe is túl későn került, de megmondom őszintén, a sok kusza információ miatt nem tudtam kivenni a leírásokból, hogy miért. Amikorra a traumatológiára került, már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség óriási erőket mozgósított a nyomozás során, 50 nyomozó foglalkozott az esettel. Ennek ellenére semmilyen eredményt nem tudtak felmutatni. Rengeteg gyanúsított, rengeteg verzió látott napvilágot. Nagyon sok furcsaság történt az eset során. Egyes vélemények szerint a kiérkező mentők nem fedeztek fel egy fontos sérülést Anna ruhája alatt, de olyan verziót is olvastam, hogy autóval vitték be a traumatológiára.

A lány utolsó erejével mondani akart valamit, de a mentőorvos befogta a száját kétszer is, amire állítólag a tüdősérülés miatt került sor. Azonban egy miskolci pletyka szerint erre azért volt szükség, mert egy közismert miskolci befolyásos embert akart megnevezni gyilkosaként.

Sok ember került gyanúba az ügy kapcsán, sok ember karrierjét törte derékba az ügy. Egy ismert orvos például, aki gyanúba keveredett, egészen Pestig menekült, de ott is utolérte a „hírneve”.

Féltékeny feleségek, féltékeny férfiak, egyszerű kukkolók is voltak a gyanúsítottak között, családokat is tönkretett az eset. Olyan verziót is olvastam, hogy rablógyilkosság volt, és be akart mászni a tettes az ablakon, de arról is lehetett hallani, hogy nem Annát akarták megölni, egyszerű tévedés volt. A legképtelenebb verzióban egy pesti triót is emlegettek, akik taxival érkeztek és távoztak a helyszínről.

A lányon 26 sérülést írt össze a bűnügyi jegyzőkönyv, a kis horzsolásoktól a legsúlyosabb szúrásokig.

A gyilkos fegyver egyébként soha nem került elő.

A gyilkosság hajnali 3 óra 15 perckor történt a nővérszálló bejáratától balra, a földszinti harmadik ablakban. A földszinti ablakokra a gyilkosság után rácsok kerültek, az ilyen eseteket megelőzendő. A 23 éves szemészeti asszisztensnő lenge ruhában aludt, így ment ki az ablakhoz, ahol mélyen kihajolt. Valószínűleg jól ismerte gyilkosát. Alig egy perc alatt tizenegyszer sújtott le a gyilkos, legalább három szúrása halálos volt önmagában is. Egy gomb Anna kezében maradt a támadótól, később kiderült, az egy, az udvaron száradó pongyola gombja, melyet a támadó magára vehetett a gyilkosság előtt, valószínűleg álcázás céljából, arra az esetre, ha valaki észrevenné őt.

A tettesről egyébként személyleírás is készült, volt aki látta a Nővérszállótól nem messze, és a belvárosban is láttak egy lélekszakadva futó férfit hajnalban.

A rendőrség fő gyanúsítottja egy bizonyos F. István volt. A 17 éves segédmunkás fiú később egy emberölés miatt 20 évre rács mögé került. A börtönben a rabok között a gyilkosság elkövetésével is dicsekedett. Jó pár évvel ezelőtt egy ecuadori börtönben ült kábítószer-csempészés miatt. Anna halála után éveken át elküldték neki a gyilkosság évfordulóján a lány képét és a síremléke felvételét, hátha megtörik. De nem. Az 1970-es fotója kísértetiesen hasonlít a gyilkosról készült fantomképre. Ezt miért nem ellenőrizte akkor senki, vagy miért nem tűnt fel senkinek? F. egy társát lőtte le 1982-ben, azért került börtönbe, az áldozata bűne az volt, hogy nem akart vele együtt rabolni. Hazugságvizsgáló gép alá is vetették, de nem hozott kielégítő eredményt. Egyébként volt alibije, állítólag az eset hajnalán a családjával borozgatott.

A témával részletesen foglalkozott Asperján György József Attila-díjas író, költő. Belügyminisztériumi engedéllyel megszerezte az ügy dokumentumait 1990-ben – az elévülés évében –, majd 16 éven keresztül sok emberrel beszélt, sokat kutatott az esettel kapcsolatban. Szinte rögeszméjévé vált a gyilkos megnevezése. Az említett személy érthetően ezt zokon vette, beperelte az írót, akit 5,5 millió forint kártérítés fizetésére köteleztek, a perköltséggel kiegészítve. A kamatokkal ez több mint 9 millió forintra rúgott.

Asperján György gyanúsítottjának ügyvédje így nyilatkozott az eset kapcsán:

,,(…) 414-szer írta le ügyfelem nevét, akinek két felnőtt gyereke és unokája miatt erkölcsi kötelessége volt tisztázni magát a soha el nem követett bűn alól, hiszen szexuálisan aberrált pszichopata gyilkosként írta le Asperján.”

(blikk.hu – Labancz Anna gyilkosát már nem ítélhetnék el)

Az írónak semmije nem maradt a bírósági döntés után. Nyugdíjából részletenként vonják a büntetést és a perköltséget, melyet valószínűleg élete végéig sem fog tudni kifizetni. Nem gondolta volna, hogy ezen műve koldusbotra juttatja őt.

A könyvet magánkiadásként adta ki, 5 ezer példányban. A per során azonban levetették a könyvesboltok polcairól, 4 ezer darab került a szeméttelepre. Ez szintén ötmillió forint mínuszt jelentett Asperján Györgynek.

Az író által megnevezett elkövető ezt nyilatkozta az esettel kapcsolatban:

„Labancz Annával körülbelül két és fél hónapig jártam, de szexuális kapcsolat nem volt közöttünk. Randevúzgattunk, de nem volt szerelem egyikünk részéről sem. Éppen ezért gyorsan ellaposodott a kapcsolatunk. Amit az író a könyvében állít, arra csak azt mondhatom, hogy érdemes lenne leszállnunk a földre, hiszen Anna egyáltalán nem volt olyan, mint amilyennek Asperján leírja, sem külsőleg, sem lelkileg.”

(boon.hu – A Labancz Anna gyilkosság)

Anna a miskolci műszaki egyetem klubjába járt szórakozni barátaival. Sok fiúval megismerkedett, szeretett táncolni, barátságos volt, szép volt, és ez felkeltette a másik nem érdeklődését. Talán ez lett a veszte? Egy biztos, volt valaki, aki nagyon mérges volt rá valamiért. Akárhogy is, akármennyire megbántott a lány valakit, erre a szörnyű tettre nincs sem mentség, sem felmentés.

(Folytatjuk)

