11:50

9. Javaslat a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Bajnok István, miskolci tűzoltó parancsnok:

Kollégáim alapvető munkájuk mellett nyitott szemmel járnak a városban és jelzik, ha tűzrendészeti szempontból javítani valót találnak.

Badány Lajos alpolgármester:

Tavaly egyetlen olyan tűzeset volt, amely személyi sérüléssel járt. Ez jó. Továbbra is figyelni kell a tűzgyújtási tilalmak betartására, a tűzoltósági felvonulási területek szabadon hagyására.

Hegedűs Andrea, Velünk a Város:

A cementgyár mögötti területen gyakori a tűz. Jobban figyeljenek erre. Több tűzcsap is kellene a környező utcákban.

Bartha György, Velünk a Város:

A választókerületemben nem klasszikus tűzoltómunkák miatt járnak a tűzoltók. Az árvíz azonban korábban sok munkát adott nekik.

Bajnok István, miskolci tűzoltó parancsnok:

A szárazfű tűzesetek megelőzése prioritást élvez a munkákban. Ha szükséges, bírságolunk is lenem vágott, gazos területek miatt. A tűzcsap hálózat felülvizsgálata, karbantartása önkormányzati hatáskör.

11:19

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Köszönjük a miskolci rendőrség munkáját, amit Miskolc és a miskolciak érdekében folytatnak. A regisztrált bűncselekmények számának kedvező alakulása mindenképpen örömteli. A megelőzésre szeretnénk felhívni a figyelmet. A vírushelyzet nehezítette ezt a helyzetet. Azt látom, hogy a kapitányság munkatársai ebben a helyzetben is mindent megtettek. Nagyon fontos a szubjektív biztonságérzet. Örömmel látjuk a járőröző rendőröket, amelyek hozzájárulnak ehhez. Kérte, hogy a frekventált helyeken a hétvégi napokon nagyobb legyen a figyelem. A kamerarendszer szükségesség indokolt a megelőzés és a bűnfelderítés szempontjából. A kamrafejlesztés az előző önkormányzat idején kezdődött el. Hasznos munkát végeznek az iskolaőrök is.

Dr. Kovács László, KDNP:

Örömmel olvassuk a pozitív adatokat. Nem mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, mert ebben a kérdésben soha nem lehet elégedettnek lenni. A közlekedésbiztonsági helyzet már nem olyan pozitív. Ebben van még munka bőven. Kevésnek tartom a gyalogos rendőrök jelenlétét a városban.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:

Dicséret illeti a rendőrök áldozatos munkáját. A rendőrök megalázóan alacsony bérért végzik a munkájukat. Hosszú távon a befagyasztott illetményalapot kellene megemelni, hogy rendeződjön a rendőrök juttatása. Rendszerszintű problémák vannak a rendőri munka szervezésében. Mindez az érdemi munka elől veszi el az időt. A viszontagságok ellenére még mindig vannak Miskolcon is tettre kész rendőrök. Ez egy csoda, amit meg kell becsülnünk.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:

A városnak vannak olyan részei - Pereces, Lyukó, Újgyőri főtér - ahol a közbiztonság továbbra is nagyon rossz. Arra is szükség volna, hogy a rendőrök által elkapott bűnözők méltó, és szigorú büntetést kapnának. Nem ezt tapasztalom. Jó dolog, hogy lehet majd körzeti megbízottja Perecesnek. Fontos lenne, ha kiegészülne a város kamerarendszere.

Hollósy András, KDNP:

A Fidesz és a KDNP frakció támogatja a beszámolót. Frakcióink ellenezték a türelmi zóna kialakítását Miskolcon. Kérdés, hogy a rendőrség szerint betölti-e ez a szerepét. Nagyon sok közlekedési baleset a stadion és a percesi elágazás között történik reggelente. Ezen változtatni kellene.

Veres Pál polgármester:

A türelmi zónán kívüli minden ilyen tevékenység büntethetővé vált.

Badány Lajos alpolgármester:

Örömteli a város közbiztonsági helyzetének javítása. Az általunk biztosított 80 millió forintos keret hozzájárul ehhez. Az önkormányzat máshol is segít: mobil sebességmérés, járművekbe szerelhető kamera. Társadalmi összefogással tudunk még hatékonyabb eredményeket elérni. A város neuralgikus pontjain további intézkedések kellenek. Ezen dolgozunk.

Bazin Levente, Velünk a Város:

Több közbiztonsági fórumot tartottunk év közben a neuralgikus helyeken. Fontos szerepe van például Percesen a kamerarendszernek. A nagyobb bűncselekmények száma csökkent is a kamerás megfigyelés által. A rendvédelmi dolgozók

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

A külterületeknél azt tapasztalom, hogy nem javultak, hanem romlottak a bűnözési statisztikák. Itt komolyabb beavatkozásra, szigorúbb ellenőrzésekre lenne szükség. A közlekedési szabályokat sem tartják be, nagyon sok a gyorshajtó.

Bartha György, Velünk a Város:

Meg kell említeni a polgárőrséget. Példa értékű az együttműködés. A kamerarendszer fejlesztése ugyan elindult, de a járványra tekintettel a kormány leállította a pénz folyósítását. Ez borzasztó szomorú.

Szarka Dénes, Velünk a Város:

Kevés a bér, amit a rendőrök munkájukért kapnak. Ráadásul itt, Miskolcon nagyságrendekkel több a munkájuk. Az Avason sokan élnek, így speciálisak a problémák. Ilyen a közösségi együttélés szabályainak betartása. Egy-egy csalás egy lépcsőházéletét képes megkeseríteni. Nagy gondot okoznak a garázsboltok, a szemetelés. A városi türelmi zóna kialakítása helyes döntés volt.

Bajusz Gábor, Fidesz:

Kedvezőek a tapasztalatok a Fidesz által bevezetett rendőr-rendész párosok munkájáról. Ha a dubaji túrára költött pénzt is ide tennék, akkor még hatékonyabb lenne a munkájuk.

Erdei Sándor, Velünk a Város:

A jelenlegi városvezetés az ifjúságvédelemre nagy hangsúlyt helyez. Ehhez kiválóan illeszkedik a rendőrség megelőző tevékenysége. Fontos az internetes csalásokkal kapcsolatos felvilágosító munka. Támogatom a kamerarendszer további bővítését.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

Emberfeletti munkát végeznek a rendőrök. Ma már azonban a rendőrökre is kezet emelnek. Ez elfogadhatatlan.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Ha az előző városvezetés rendesen végezte volna a munkáját a kamerarendszerrel kapcsolatban, akkor jobb lenne a helyzet. A dubaji utazás nem volt kidobott pénz, gazdaságfejlesztési haszna lesz.

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz:

Komlóstetőn kitettünk már minden táblát, amivel a sebességkorlátozást jelezzük. Ennél több kell, sűrűbben kellene ellenőrizni, mert a helyzet tarthatatlan.

Bajusz Gábor, Fidesz:

A 35 milliós luxusbuszra költött pénzt is lehetne a közbiztonságra költeni.

Veres Pál polgármester:

Nem vásároltuk a buszt, Nem költöttünk rá ennyi pénzt. A Dubaji útra költött pénz is meg fog térülni.

Dr. Sinon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

Fontos, hogy a rendőrség nehézségeiről is szó esett a beszámoló kapcsán.

Soós Attila, Fidesz:

2011-re nem volt befektetésre alkalmas területe Miskolcnak. Akkor ezt örököltük.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

A rendőrkapitány nagyra értékelte a kamerarendszert, amit nem miskolciak is elismertek. Tehát jó, hogy van. Jó lenne mindenhová kamera, de ez nem lehetséges. A reggeli dolgok nem igazán segítik a közlekedési morált. Nagyon sok a baleseti helyzet.

10:14

A napirendek tárgyalásával folytatódik a közgyűlés:

Veres Pál bejelentette, hogy azt javasolja, Elsőként a 7. napirendi pontot, másodikként a 9. napirendi pontot, harmadikként a 8. napirendi pontot tárgyalja a közgyűlés. A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

7. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Miskolci István, miskolci rendőrkapitány:



Büszke vagyok az elért eredményekre. Jómagam október 1-jén kerültem a posztra, minden előtte történt dolog elődöm, Bogyai Ferenc munkáját dicséri. A beszámolóban a bűnügyi adatokra vonatkozó adatok nagyon kedvezőek. Nincs szó arról, hogy elégedetten hátradőlnénk, sok munka vár ránk még. Fontos a város frekventált helyeinek szigorú ellenőrzése, a közlekedési morál további javítása. A kábítószerbűnözés visszaszorítása fontos faladat. A prostitúció is nagyon sok munkát ad a bűnmegelőzési szakembereknek. A közlekedési helyzet nem túl jó. Több a halálos baleset például. Átszervezzük a közlekedési állomány. Az itt dolgozó kollégák külön képzést kapnak. Nagy probléma az ittas vezetés. Az idei első négy hónapban már 169 ilyen eset volt. A legtöbb intézkedésünknél használjuk az alkoholszondát. A rendőri intézkedések száma 50 százalékkal nőtt, ennek eredményei már látszanak az eredményességben. Az ismertté vált bűncselekmények száma az idei első negyedévben tovább csökkent, ami jó előjel lehet az elvégzett munkánk értékelésére vonatkozóan. Nagyon sokat segíti a rendőri munkát a város közterületi kamerarendszere, amelynek adatait felhasználják a bűnüldözésben. Sokat jelent a Miskolci Rendőrkapitányság számára a város 80 milliós támogatása, amely a közterületi jelenlétet segíti.

9:54

Veres Pál polgármester:

Hegedűs Andrea május 28-ai nappal lemond miskolci önkormányzati képviselőségéről, mert országgyűlési képviselői mandátumot szerzett az április 3-i választáson.

Hegedűs Andrea, DK:

Az összeférhetetlenség miatt felfüggesztem tanári munkámat és lemondok helyi képviselőségről. Az időközi választási várhatóan szeptember végén rendezik meg. Arra kérem képviselőtársaim, hogy addig is kísérjék figyelemmel a 3-as számú választókörzet dolgait. Én továbbra is Miskolc érdekében fogok dolgozni, de már a Parlamentben. Szülővárosom számíthat rám. Szoros kapcsolatot akarok fenntartani a miskolci önkormányzattal. Luxusberuházások helyett a miskolciak mindennapjait segítő beruházásokra van szükség. Nyitott szemmel fogok járni. A korrupciót üldözöm. Sokat akarok az emberek között lenni és meghallgatni véleményüket.

Hegedűs Andrea beszéde közepette a Fidesz és a KDNP frakció tagjai kivonultak az ülésteremből.

Hollósy András, a Fidesz-KDNP szóvivője ezzel kapcsolatban kérdésünkre elmondta: „Hegedűs Andrea eredetileg köszönőbeszédre kapott felszólalási jogot a közgyűlésben, de nem tisztelve a választói akaratot, nyílt kampánybeszédet folytatott, amelyben élesen kritizálta a kormány intézkedéseit. Veres Pál polgármester nem szakította félbe, pedig a felszólalás hangvétele sérthette a Fidesz-KDNP szavazóbázisát. Az őszödi beszéd 16. évfordulóján sajnos ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a Demokratikus Koalíció nem méltó Magyarország és Miskolc képviseletére. Úgy gondoljuk, a választáson döntöttek a miskolciak, elmondták,hogy nem kérnek a balliberális oldal ámokfutásából. A Fidesz-KDNP frakciója ezért a miskolci közgyűléshez nem méltó felszólalás alatt kivonult a teremből.”

9:43

Veres Pál polgármester:

Befektetői szemmel felértékelődött Miskolc, hiszen Debrecen ipari parki kapacitása telítődött. A Mechatronikai Ipari Parkban a Lufthansa területet visszavásárolta a város és újra értékesítette. A hozzá kapcsolódó repülőtéri területre is lesz befektető. A Chervon Autó is újabb fejlesztéseket jelentett be. A kínai cég itt hozta létre első Kínán kívüli gyárát.

A Déli Ipari Parkban is történt néhány területértékelés. 20 hektár még értékesíthető ezen a területen. Aabga Csoport egy logisztikai inkubátort hoz létre a területen. Ez egy hiánypótló beruházás, mert sok befektető igényli, hogy kész infrastruktúra várjon rá. Ugyanitt a Metal Shredder Csoport elektronikai hulladékok feldolgozását fogja végezni.

9:33

Mindkét ipari parkban infrastrukturális fejlesztéseket szeretne végrehajtani a város.

28 képviselő közül 23-an vannak jelen, a közgyűlés így határozatképes.

Veres Pál polgármester napirend előtt:

Az elmúlt időszak örömteli volt a város számára. Ilyen volt a sikeres majális. A Miskolci Ötletmaraton sikeresen zárult, hat ötlet mutathatta meg magát a végén. Befektetők keresik meg a várost, idén eddig 29 megkeresés volt a városban, tavaly 60. Egyre nagyobbak a területigények. Nagyon jó hangulatú volt a május 11-i városünnep. Szerették ezt a napot a miskolciak az összes programjával. Soha nem látott tömegeket mozgatott meg a Borangolás. Átadta a város a népkerti futókört. Első állomása ez a park fejlesztésének. A Kassa-Miskolc Ultramaratonnal ismét bizonyítottuk, hogy a két város képes közös rendezvényeket létrehozni. Az EU klímasemlegességi programjában is részt vesz Miskolc. Munka lesz bőven.