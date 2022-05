Ennek oka elsősorban az, hogy a legfőbb hazai méhlegelőknek számító akácosok friss rügyei áprilisban elfagytak, ami rányomta a bélyegét a világpiaci folyamatok miatt egyébként is megemelkedett árakra. A méhészek optimistán várják az idei szezont, bár az ismét csak veszteséggel indult. Azonban nem minden méhészetnél csökkent az állomány. Mivel a méz árát a mennyiség és a kereslet mellett a világpiaci folyamatok is befolyásolják, az orosz–ukrán háború is hatással lehet a felvásárlási árakra. Bóna Zoltán keceli méhész a Bács-Kiskun megyei hírportálnak nemrég azt mondta, „ha sokalljuk az ötezer forintos akácmézet, akkor vásároljunk belőle, mert drágább lehet”.

