A negyedik Védőnői Tudományos Diákköri Fórum és Találkozót rendezték meg pénteken a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán

„A mai nap a tudomány szellemében telik az egyetem falain belül” – mondta el a konferencia megnyitóbeszédében dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségtudományi Kar dékánja, aki egyben köszöntötte a szakma megjelent jeles képviselőit az eseményen. „Nagy megtiszteltetés, hogy az ország védőnőképzései által szervezett tudományos konferencián is részt vehetünk, és mint szervezők is bekacsolódhatunk ebbe a folyamatba” – húzta alá az Egészségtudományi Kar dékánja. A dékán rámutatott arra is, hogy most már hagyománnyá vált ez a rendezvény az intézmény életében.

Fókuszban a védőnőképzés

„A miskolci székhelyű egészségtudományi képzés számára a védőnőképzés mindig rendkívül kiemelt fontosságú volt” – mutatott rá beszédében dr. Kiss-Tóth Emőke. Harmincöt évvel ezelőtt Miskolcon a védőnői képzéssel indult meg az oktatás, akkor még nem a mostani helyén, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban. A dékán arra is kitért, hogy nehézkes út vezetett a jelenlegi állapothoz, mivel korábban még a kar léte is bizonytalan volt, ma pedig már Egészségtudományi Kar néven vált az ország egyik meghatározó képzési helyévé.

„Egy technológiai központú egyetem részéről merész vállalkozás volt az, hogy egy egészségüggyel foglalkozó képzési kart emelt be a struktúrájába” – mutatott rá a kar dékánja, aki arra is kitért, hogy mára már jó döntésnek bizonyult ez a lépés. Emlékeztetett arra is, hogy már akkoriban az oktatás mozgatórugója a védőnőképzésben volt. „Mára már minden képzési szinten igyekszünk szakokat indítani, a képzési portfóliónk tizenhárom szakra bővült, és a hallgatói létszámunk is meghaladta már az ezer főt” – emelte ki a dékán.