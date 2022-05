Megyénkben többször is áthaladt már a legrangosabb hazai kerékpáros körverseny, a Tour de Honrgie mezőnye. Idén sem lesz ez másképp, hiszen Miskolc mellett a negyedik szakasz Kazincbarcikáról rajtol és ott is ér véget. Közte azonban egy 177 kilométeres nagy kört teljesítenek majd a kerekesek, méghozzá egy olyan útvonalon, amelyen ebben a formában még nem jártak. A 25-ös főúton keresztül Ózdon is áthalad majd a látványos karaván, sőt a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium előtt tartanak egy sprint részhajrát, néhány kilométerrel később, a farkaslyuki szerpentin tetején pedig hegyi részhajrá lesz.