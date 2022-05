Gyakorlatilag pályázati támogatások lenyúlásával vádolta meg Face­book-bejegyzésében egy bodrogközi program lebonyolítóit Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere szerint azonban a Robin Hoodot játszó honatya jelentősen mellényúlt, ugyanis a projekt még csak nem is arról szól, amit ő sugalmazott, és minden ellenőrző szervezet kiválónak minősítette a végrehajtást.

Ezt állítja a képviselő

„Ez kérem egy információs pont Lácacsékén, egy borsodi határszéli kis 300 fős faluban 114 millió (!) (forint – a szerk.) EU-s pénzt cseszett el erre a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás még 2015-ben. A »többcélú« az valójában egy cél lehet: minél több EU-s pénzt ellopni. Azt nem tudni, hogy a 114 millió csak erre a hatalmas fejlesztés ürügyén lopták-e el, mert sem a hivatalos adatbázisban, sem a Társulás honlapján nem találtam meg a projekt részletes leírását. Csak annyit: 2015 októberéig a teljes összeget ki is utalták nekik. Azt sem tudni, hogy a kötelező »fenntartási időszakban« legalább néha volt-e ott valaki információt adni a látszat kedvéért. Azt tudom, hogy most egy honfitársunk képei szerint így néz ki az Információs Pont Lácacsékén. Így múlik el a világ dicsősége. Vagy így keletkezik Magyarország szégyene” – ezeket írta a közösségi oldalán az általunk is közzétett fotóhoz mellékelt szövegében Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Egy szó sem igaz

Ebből azonban gyakorlatilag egy szó sem igaz – közölte a bejegyzésre reagálva Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere, a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, aki nyílt válaszlevelet is írt a honatyának.

Oláh Krisztián

A társulási formák hivatalosan régóta megszűntek, a Bodrogközben azonban megmaradt ez a fajta összefogás, ugyanis több területen is jól működik a 17 önkormányzat együttműködése – magyarázta a polgármester. A közös munka legfőképpen szociális és kulturális területen erős, ennek része volt a Hadházy Ákos által feszegetett pályázati program is. A cigándi polgármester úgy véli, hogy hatékonyságát tekintve ez volt az egyik legsikeresebb programjuk, amely a képviselő állításával ellentétben egyáltalán nem tartalmazott épületfelújítást vagy más beruházást, ellenben nagyon sok sikert hozott, gyakorlatilag felrázta az évek óta alapjáraton működő bodrogközi közművelődési életet.

Fő profil a foglalkoztatás

Oláh Krisztián azt mondta, jellemzően nem foglalkozik rosszindulatú bejegyzésekkel. Meglátása szerint manapság bárki szabadon kifejezheti véleményét Magyarországon is, amely bizonyos szempontból a demokrácia csúcsa, más szempontból az igényes, oknyomozó, tényfeltáró, logikus, furfangos, humoros, szarkasztikus közlés, gondolkodás halála. Ilyenkor igazán fontos megszólalni, amikor úgy tűnik, hogy az igazság nem is lényeges, és a rossz­indulat tájékozatlansággal párosul, nélkülözve a valós tényeket – folytatta a polgármester. A szóban forgó projekt fő profilja a foglalkoztatás volt, ami minden településen egy közösségi munkatársat jelentett, négyen pedig a projektmenedzsmentben és a szakmai irányításban dolgoztak – részletezte. Hozzátette: feladatuk a képzés, rendezvények, foglalkozások, események szervezése volt. Minden településen információs pontokat alakítottak ki azzal a céllal, hogy az elhaló kistelepülések közösségi életét felrázzák, segítsék a kiüresedett közművelődési tevékenység újraélesztését. Vagyis a projekt egyáltalán nem tartalmazott infrastrukturális fejlesztést, az eszközbeszerzést a társulás saját erőforrásból oldotta meg, míg az információs pontként működő helyiségeket az önkormányzatok biztosították. A közösségszervezők – mind a tizenhét ember – a projekt kezdetén azonnal munkába álltak, miközben intenzív képzéseken vettek részt a tudásuk fejlesztése érdekében, és huszonnégy hónapig foglalkoztatták őket. Oláh Krisztián úgy véli: a legnagyobb eredménye a programnak az, hogy a projektben részt vevő tizenhét közművelődési szakemberből ma is szinte mindenki hasonló munkakörben dolgozik, sőt egyikük polgármester is lett.

A rendszerváltás vesztesei

Oláh Krisztián felidézte: a Bodrogköz 55 településből áll, ám a trianoni döntés következtében 33 magyarlakta település Szlovákia területén található. A Bodrogköznek súlyos problémái vannak, amelyet meglátása szerint nagyon kevesen látnak valójában. A rendszerváltás szabadságát is inkább sorscsapásként élte meg a térség, hiszen tízezer munkahely szűnt meg egyik pillanatról a másikra. Persze ez nem a kommunista rendszer éltetése, hanem az a sokkszerű tény, amelyet annak felszámolása okozott direkt módon az állam által vezérelt munkahelyek megszűnésével, amely érintette a legnagyobb helyi foglalkoztatókat, például a termelőszövetkezeteket és az ÁFÉSZ-t – magyarázta. A kétezres évekre súlyos gazdasági, szociális, társadalmi problémákkal kellett szembenéznie a térségnek, hasonlóan sok más ilyen módon leszakadt országrészhez. Az európai uniós csatlakozás változásokat hozott, és a kormányok is igyekeztek segíteni a hátrányos helyzetű térségeknek. Az időközben – az uniós szabályozásnak köszönhetően – megalakult Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás is fontos színtere lett (volt) a térség- és településfejlesztésnek – sorolta a rendszerváltás utáni időszak fontosabb állomásait a cigándi polgármester.

Átvilágították, mindent rendben találtak

Mint hozzátette, 2008-ban hirdették meg az úgynevezett LHH-programot, amely a 33 leghátrányosabb helyzetű hazai kistérség felzárkóztatását tűzte ki céljául. A Bodrogközi kistérség egy jelentősebb – kétmilliárd forintos – forráshoz jutott, amelynek felhasználásáról a települések döntöttek egy szigorúan szabályozott projektfejlesztés keretében. Ennek részeként született meg a Hadházy Ákos által kritizált projekt, amely a Bodrogközi Információs Pontok címet viselte, és a teljes kistérségre kiterjedő minta­programként valósult meg. Tehát nemcsak Lácacsékén – ahogy a képviselő sugallja –, hanem tizenhét településen – közölte a kistérségi elnök. A projekt lebonyolítására kiváló szakembereket kértek fel.

Oláh Krisztián megjegyezte: a projektet határidőre és közel százszázalékos hatékonysággal lezárták. A projektet az EUTAF (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az EU csalás elleni hivatalának magyarországi képviselete) is átvilágította 2016-ban utóellenőrzés keretében, és mindent rendben talált – mondta. Kiderült az is: a bejegyzéséhez mellékelt fotón szereplő épület – amely korábban az említett projekt helyi irodája is volt – 2016-ig látta el Lácacsékén a könyvtári ellátás feladatait, azóta a közfoglalkoztatottak használják.

A Hadházy Ákos bejegyzéséhez mellékelt fotón szereplő épület

A mozgókönyvtári ellátás új épületbe költözött.

„Kérjen bocsánatot!”

Oláh Krisztián szerint Hadházy Ákos bejegyzése meglehetősen rosszindulatú volt, teljesen hazug állításokat fogalmazott meg, és érezhetően nem is fordított megfelelő energiákat a tájékozódásra, habár a teljes projekt több internetes felületen is elérhető. Ha ilyen alapon születnek meg a képviselő más bejegyzései is, akkor az elég szégyenletes – közölte a polgármester. Csakhogy Hadházy Ákost sokan követik a közösségi oldalán, és egy ilyen hamis hír komoly károkat okoz a Bodrogköznek – vélte. Most különösen sokat tud ártani, mert éppen készül az 55 települést, több tízezer embert érintő Bodrogköz fejlesztési program, amelyhez a magyar és a szlovák kormánytól is támogatást várnak. Erre jön egy rosszindulatú bejegyzés, ami azt sugallja, hogy kérem, itt lopnak – bosszankodott. Ezért arra szólította fel a képviselőt, hogy kérjen bocsánatot az érintettektől.

Újabb feltételek

Tudósítónk a közösségi oldalán, üzenetben kereste meg Hadházy Ákost, hogy a tények ismeretében felülvizsgálja-e kijelentéseit. Azonban az ellenzéki képviselő nem hátrált: „Én is tájékozódtam, és ez alapján nemhogy nem lett jobb a véleményem a projektről, hanem rosszabb lett. Mindenesetre a polgármester úrnak is jeleztem, szívesen közzéteszem, ha megkapom a projekt adatait, kikkel szerződtek és mire, mi volt az a 406 rendezvény, amit csináltak ennyi pénzből” – írta válaszában.

Oláh Krisztián minderre azt mondta: a képviselő egyrészt őt nem kereste, másrészt pedig eredetileg egy lelakott épületről állította, hogy arra ment el 114 millió forint, és most, amikor szembesítették a tényekkel, újabb feltételeket támaszt. Valószínűleg soha nem győzik meg, ezért lezártnak tekinti az ügyet.

Kiváló szakemberek voltak a projektben

A projekt lebonyolítására kiváló szakembereket kértek fel: Bordás Istvánt, a Sárospataki Képtár korábbi vezetőjét, a Magyar Népművelők Egyesületének elnökét, a Tokaj-Hegyalja Egyetem jelenlegi kabinetvezetőjét, Csatlósné Komáromi Katalin művelődési és felnőttképzési menedzsert, kulturális szakértőt, a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára korábbi igazgatóját, az NKA Közművelődés Kollégiuma vezetőjét, aki jelenleg a Tokaj-Hegyalja Egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, valamint Sajó Attila közművelődési szakértőt, a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központ korábbi igazgatóját, a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont kulturális menedzserét.

