Az elmúlt kétévihez képest szinte biztosan magasabbak lesznek a termésátlagok, mivel lényegesen kevesebb kárt okoztak a tavaszi fagyok. De gyümölcsfajonként és -fajtánként is eltérőek lehetnek a számok, nem lehet általánosítani, ahogy előre megjósolni sem azt, hogy nyár végére, őszre mi várható pontosan. Ezt a termőterületek különbségei is nehezítik. A jelen helyzet alapján általánosan jobb termés prognosztizálható ebben az évben – közölte megkeresésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), hozzátéve, hogy az év eleji aszályosabb időjárás a pollenek mennyiségét alapvetően nem befolyásolta. Az idei termést adó virágrügyek differenciálódása már tavaly nyáron elkezdődött, és azt a folyamatot nagyon sok tényező határozza meg. A megporzást is sok minden befolyásolhatja, ezek közül a legfontosabbak az időjárási viszonyok, a virágpor minősége és mennyisége, a rovarok tevékenysége, a virágzási időtartam hossza és a fajtatársítás módja.

„Félreértés, hogy ha sok virág hullik le megtermékenyítetlenül a fákról, akkor kevés lesz a termés. Tavasszal bőséges virágzás volt, váltakozó volt a méhjárás, aminek a hideg, a szél és néhány helyen az aszály is oka volt, de ez nem jelenti azt, hogy kevés lesz a termés” – mondta dr. Mártonffy Béla, a NAK országos kertészeti osztályának elnöke.

Természetes módon

A szakember szerint tudni kell, hogy egy jól virágzó évben a virágok mintegy kétharmada természetes módon lehullik. Maga a növény dobja le a virágait, hogy optimalizálja az erőforrásait a megmaradó egyharmadból a gyümölcsök kinevelésére. Ennyiből már kifejezetten jó termésmennyiség lehet. Bevett gyakorlat a gazdáknál, hogy még a megmaradó virágokat is ritkítják, ha még mindig túl sok, ennek oka az, hogy a túlterhelt fa egyrészt sok, de apró, nem értékes gyümölcsöt terem, másrészt a következő évre kimerül, ahogy egy maratoni futó. Ezért szükséges a szabályozás. Ez az egyharmados arány már jó termést biztosít, és a fák sem merülnek ki.

„Idén minden fajtánál elegendő virág maradt meg, nem érte az ültetvényeket fagy. Ezért jó termésre számíthatunk. A beporzást egyes helyeken akadályozhatta az időjárás, de komolyabb kiesést ez nem okoz” – mondta az osztályelnök. Kérdésünkre, hogy van-e elég méh az országban, azt válaszolta, hogy a mezőgazdaság szempontjából elegen vannak. Nagyon vigyázni kell rájuk, de ma Magyarországon a gyümölcstermesztést nem veszélyezteti a méhek hiánya. Arra kell ügyelni, hogy a virágzási időszakban ki legyenek telepítve a szükséges helyekre.

(A borítóképen: Munkában a méh, szerencsére elegen vannak)