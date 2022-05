A felsővadászi és a halmaji óvodák vezetői is meghívták Szemán Róbert főtörzszászlós körzeti megbízottat és Drozda Dániel főtörzsőrmestert az intézményekben május 16-án, illetve 25-én megtartott gyermeknapi rendezvényeikre. A rendőrség a bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét már az óvodások korosztályában is rendszeresen végzi, és egy-egy ilyen alkalom kiváló lehetőség, hogy a gyermekek játékos formában kapják meg a megelőzési tanácsokat. A foglalkozások keretében a kicsik beülhettek egy járőrautóba, közelről is megvizsgálhatták a rendőrbotot, -pajzsot, -sisakot, lövedékálló mellényt, amelyeket fel is vehettek. Népszerű volt a saját ujj- és tenyérnyomataik rögzítése, amely lenyomatokat magukkal is vitték, továbbá a felsővadászi gyermekek hálából a kollégák számára rajzokat készítettek ajándék gyanánt.

(A borítóképen: A gyerekeknek tetszettek a foglalkozások | Fotó: BAZMRFK)