Az Észak-Magyarország olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy az Ellipsum Élmény és Strandfürdő környékén és a benti udvaron is ápolatlan a fű. A sétányon pedig az ágyásokban virág helyett magasra nőtt gaz virít, ráadásul több elszáradt egykori facsemete is éktelenkedik az intézmény külső udvarán és környékén is. Ottjártunkkor a strandon valóban megérett már nyírásra a gyep, jóindulattal is legalább kétszer hosszabb volt, mint amit egy ilyen létesítmény udvarán elvárna az ember. Az Ellipsum melletti sétányon pedig kifejezetten áldatlan állapotokat tapasztaltunk.