– Újabb fejlemények láttak napvilágot a városvezetés „dubajozásával” kapcsolatban – kezdte keddi sajtótájékoztatóját Hollósy András.

A Fidesz–KDNP frakciószóvivője utalt az Észak-Magyarországban megjelent információkra, ismertette, hogy „a baloldali városvezetés legfelsőbb köre, így a polgármester, az alpolgármester, a város cégeit tömörítő holding vezérkara közvetlenül az áprilisi választások előtt vett részt egy dubaji konferencián”. Hozzátette, emiatt Miskolc városának rendes közgyűlését is el kellett halasztani. „Minderről mélyen hallgatott a baloldal, a soron következő közgyűlési ülésen is. Most azonban a sajtóban is beismerték, hogy sok milliót költöttek el a közel-keleti országban, ezenfelül egy 1 millió forintos kiadványt is készítettek” – hangsúlyozta a szóvivő.

Bajusz Gábor, Hollósy András és Szécsényi Marianna

Hollósy András arról is beszélt, hogy a baloldal korábban átlátható városházát ígért. Felszólította a városvezetést, hogy „hozzák nyilvánosságra azt a számlát, amelyen az út költségei szerepelnek”. Szerinte több mint furcsa, hogy „a miskolci városvezetés és az önkormányzat cégeit tömörítő Miskolc Holding Zrt. folyamatosan pénzhiányra panaszkodik, de közben luxusutakat finanszíroz ahelyett, hogy a tömegközlekedésre, a dajkák és óvodai dolgozók megmentésére vagy a köztisztaság és a közrend fenntartására fordítaná a miskolciak pénzét” – húzta alá a szóvivő.

Mint ismert: a Holding kérdéseinkre azt a választ küldte, hogy az említett út teljes költsége 4 773 086 forint volt, amelyet a Miskolc Holding Zrt. finanszírozott. A delegáció tagjain kívül mások nem vettek részt az utazáson. A delegáció utazását nem utazási iroda szervezte, kizárólag a repülőjegy-foglalás történt utazási iroda közreműködésével. Egyéni, azaz fakultatív programban a delegáció tagjai a Miskolc Holding Zrt. költségén nem vettek részt. A konferencia időtartama alatt üzletkötés nem történt, a partnerekkel történő kapcsolatfelvételre került sor a jövőbeni üzletkötések reményében. A delegáció tagjai a rendezvény során egy kiadványt adtak át az esetleges befektetőknek.