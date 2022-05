Az osztályteremben először óriási csend volt, ahogyan szokták mondani, még a légy zümmögését is lehetett hallani. Aztán ahogy elkezdtem mesélni az újságírószakmáról és a szerkesztőség mindennapjairól, meg hogy miként készül el az újság, és hogyan kerül az olvasókhoz másnap reggel, egyből záporozni kezdtek a kérdések. Az ötödikesek rendkívül tájékozottak voltak bulvárügyekben, azt hiszem, ebben magasan felülmúltak engem. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy a digitális technológia fejlődése, az okostelefonok, az internet azonnali elérhetősége miatt ugyan ők is olvasnak híreket – mely a mi gyermekkorunkra kevésbé volt jellemző –, viszont korántsem olyanokat, amely számukra igazán fontos információkat tartalmaz. Így az újságírás fogalma sem volt teljesen világos nekik. Hiszen a sztárok szakításáról szóló hírek nem tartoznak egy megyei napilap profiljába. Azonban ezek a gyerekek okosak, és ­villámgyorsan tanulnak, reagálnak, így hamar megértették a kettő közti különbséget. Azt is kérdésként fogalmazták meg, hogy mennyi szabadideje marad e mellett a munka mellett az embernek, illetve hogy mennyire fárasztó egy napunk, és mi történik akkor, ha nem tudunk minden eseményre elmenni, ahová meghívnak minket. Végül még arra is megkértek, hogy maradjunk ott kollégámmal az énekórán is, ami az osztályfőnöki órát követte, de sajnos vissza kellett utasítanunk a kedves marasztalást, hiszen a munka szólított tovább.

(A borítóképen: A Szilágyi Dezső-iskola 5. b osztálya Nagy-Hankó Krisztina újságíróval [jobbra] és Hornyik Dóra osztályfőnökkel)