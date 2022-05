Az áprilisi csapadékosabb időszak és a májusi meleg hatására az őszi vetések jellemzően szépen fejlődtek az elmúlt időszakban megyénk földjein is. Az őszi árpa és egyre többfelé a búza is már a kalászosodás fázisában van, a repce pedig a meleg időben hamar elvirágzott. Ezeknek a növényeknek is nagyon jól jönne a csapadék, mert egyre többfelé már a mélyebb talajrétegekből sem tudnak elegendő nedvességet felszívni. A nemrég kisorolt napraforgó és kukorica állományoknak viszont égető szüksége lenne néhány áztató esőre az optimális fejlődéshez, mert a kis növények a rendkívül poros talajban alig jutnak nedvességhez. Akkora a csapadékhiány, hogy hosszabb tartós csapadékos időszakra lenne szükség a talaj rendes feltöltéséhez.