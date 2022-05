Elkezdődött a vizsgaidőszak az egyetemisták számára a Miskolci Egyetemen is. A hallgatók a félévben megszerzett tudásukról adhatnak számot a következő hetekben. A hallgatóknak hat hét áll rendelkezésükre, hogy a soron következő félévi vizsgáikat teljesítsék. Idén már minden számonkérés személyes jelenlét mellett zajlik a Miskolci Egyetem campusán, így már a megszokott keretek között vizsgázhatnak.

Előnyösebb a jelenlét

„Ez a félév volt eddig a legnehezebb számomra” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Bodnár Bella Rebeka másodéves hallgató, aki elmondta, hogy számára a legtöbb nehézséget az okozta, hogy nagyon sok írásbeli beadandót kellett leadnia. „Az idővel gyakran harcoltam és a feladatok pedig tornyosultak, de már csak két vizsgám van hátra, így már nyugodtabb vagyok” – mondta Bodnár Bella Rebeka, aki azt is megjegyezte, hogy számára előnyösebb volt az online oktatás „Többször volt olyan, hogy két óra szünet volt egy-egy órám között, addig otthon tudtam csinálni a dolgaim, ha pedig az egyetemen voltam, sokkal kevesebb lehetőségem volt haladni” – húzta alá.

„Én most szakosodtam, így nekem hét vizsgám lesz, amelyeket úgy érzem, könnyedén fogok venni, mert már a félév közben is voltak zárthelyi dolgozatok, most csak át kell ismételnem a tananyagot és szóban vizsgázni belőle” – nyilatkozta az Északnak Szarka Orsolya, a bölcsészkar hallgatója.

„Számomra sokkal jobb volt a jelenléti oktatás – ezt már Tánczos Eszter mondta, aki azt is hozzátette: – Nekem hiányoztak a közösségi programok, a kollégium, mert annak is megvan a maga varázsa, és órán is sokkal egyszerűbb volt, ha láthattuk is egymást. Többet tudtunk egymásnak segíteni például a tanulás tekintetében.”