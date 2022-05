A kicsiny, de lelkes református gyülekezet vágya teljesült, megújult a község temploma és imaháza. Arra azonban nem gondoltak, hogy meglepetés is éri őket. A történteket Szalay László Pál, Zsujta és Telkibánya református lelkésze mesélte el az Észak-Magyarországnak.

– A település református ingatlanjainak száma az elmúlt évtizedekben megfeleződött. A régi parókiaépületet eladták, az egykori iskolaépületet pedig veszélyes állapota miatt lebontották. A reformátusság tulajdonában megmaradt középkori templom és imaház állapota sem volt szívderítő, mivel a templom fala vizesedett, a torony csúcsdísze leszakadva lógott alá, a falak megsárgultak, a tető beázott. Az imaház ereszét elette a rozsda, a fal színe egyre inkább feketébe hajlott, a nyílászárók elvetemedtek, a belső bútorzat felett elszállt az idő – sorolta a lelkész.

Hitüket őrzik

Hozzátette: a zsujtai református gyülekezet ereje korlátozott, ami tagjainak alacsony számából és az átlagéletkorból fakad. A maroknyi nyáj azonban hűséges az istenházához, az alkalmakat látogatják, az egyházi ünnepeket megülik, a hitüket őrzik. Nagy lépésre már nem mertek vállalkozni, viszont a vágyaik között szerepelt, hogy a templomuk újra szép legyen, annyira, mint ahogy a hitük is becses a számukra. A gyülekezet gondnoka, presbiterei a harangot meghúzzák, a templomot kinyitják, a takarítást, kertészkedést örömmel elvégzik, a kertben elhelyezkedő Trianoni emlékműre mindig friss virágot helyeznek. A tenni akarásban, a lélek szolgálatkészségében tehát nincs hiány, de kicsinységük okán a bátorítás, a támogatás bizony elkél közöttük.

Karácsonyi ajándék

Ebben találtak partnerre a lelkipásztorban, aki három éve vette át a zsujtai gyülekezetet. Ő nemcsak az alkalmak megtartását érezte feladatának, hanem a lelki, történelmi és épített örökség gondozását, megőrzését is. Több pályázatot nyújtott be, amelyeknek váltakozó eredményei voltak. Programok megszervezésére – teremtés ünnepe, Trianon 100 – sikerült forrásokat találni, de az épületek ügye nem haladt előre. Ekkor a gyülekezet vezetője Soltész Miklós államtitkárhoz fordult, aki a kérés nyomán 29 millió forinttal támogatta a közösség törekvéseit. A támogatás a 2020-as év karácsonyi ajándéka volt. Az előkészületeket követően a munkálatok 2021 nyarán kezdődtek el. Először az imaház külső és belső felújítása történt meg. A tető új cserépfedést kapott, a falra szigetelés került, a mosdó, a közösségi terek, az étkező teljesen megújult. A templomot és az imaházat hosszú kerítésszakasz köti össze, ami nem maradhatott ki a rekonstrukcióból, a drótkerítést betontalapzat és ízléses fém kerítéselemek váltották fel. A híveknek sok évtizedes vágyuk volt, hogy a két épületet, a templomot és az imaházat járda kösse össze a saját udvarukon. Most ez is megtörtént, korlátot vágtak, lépcsőt építettek, járdát alakítottak ki.

Két szenzáció

– A templom sokkal nehezebb ügynek, keményebb diónak bizonyult. Mivel 1300-ban épült, fokozott értéket képvisel, és műemlékvédelem alatt áll. Korábban, a karbantartása folyamán soha nem készültek szakmai anyagok a falairól, tetőszerkezetéről, statikai állapotáról, az építésének történetéről, a benne található értékekről. Most mindezeket pótolni kellett, hogy elindulhasson az építkezés. Hófehér falak, lélegző vakolat, kavics­ágyban dréncsövek, piros cseréptető, világosszürke toronysüveg lett a fáradozás eredménye. Két szenzációt is tartogatott a rekonstrukció. Az egyik az óriás darus kocsi érkezése, aminek a segítségével vissza tudták helyezni a korábban leszakadt csúcsdíszt a toronyra. A másik a szondázó falkutatás eredménye, ami beigazolta, hogy a 4 centiméteres vakolatréteg alatt freskók találhatók. Már most a felszínre került és megtekinthető egy angyal, könyvvel a kezében. Mivel középkori alkotásról van szó, rendkívül értékes, és a falakon kiterjedt területen találhatók még hasonló freskók – hangsúlyozta a lelkész.

A feltárt freskó részlete

Forrás: Olvasónktól

Elmondta azt is, hogy érezve a felújítás fontosságát, mindenki úgy segített, ahogy csak tudott. A gondnok fia Budapestről jött haza, hogy az imaház kipakolásában segítsen. A Krózser és Panyuscsik család egy használaton kívüli ingatlant adott kölcsön a gyülekezet dolgainak. Pataki Gyuláné régi iratokat keresett elő, hogy a tudományos dokumentáció elkészülhessen. Az Erdődi család a munkások mindennapi kívánságaiban működött közre. Imádságok, adományok, a jó gazda figyelme, mind megmutatkozott az elmúlt esztendőben. A zsujtai reformátusság életében ez a felújítás a száz évvel korábbi templomfelújításhoz fogható, Görgey János lelkipásztor idejéből – érzékeltette a közösség összefogásának erejét Szalay László Pál.

(A borítóképen: Amikor visszakerült a toronydísz a templom tetejére)