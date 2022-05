480 helyett 800 forintos, vagy akár ennél magasabb üzemanyagár! - durván ezt eredményezné Brüsszel orosz olajembargós javaslata. A kormány jelenlegi törekvésével szemben, miszerint az elszabadult árakat meghatározott árstopok mentén szabályozzák - ezzel az infláció mértékét is csökkentik -, addig az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyer egy olyan embargós csomagot jelentett be Oroszországgal szemben, amely az európai országokat, köztük Magyarországot is súlyosan érintené.

Magyarország azonban megvétózza az Oroszországgal szembeni EU-s olajembargót. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a BBC televíziónak azt nyilatkozta: hazánk nyersolajellátása 65 százalékban, földgázellátása 84 százalékban az Oroszországból érkező importtól függ, és ebből is világosan látszik, hogy az orosz nyersolaj embargójáról szóló brüsszeli javaslat „nagyon messze jár attól”, ami Magyarország számára elfogadható lenne. Kijelentette: ez nem politikai vagy bármilyen egyéb ízlés miatt van így, hanem azon egyszerű fizikai oknál fogva, hogy nincsenek helyettesítő források, és bármiféle ilyen kérés teljesítése teljesen romba döntené a magyarok életvitelét és a magyar gazdaságot.

Az emberek is elutasítják

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Miskolciaknak mi a véleménye az Európai Bizottság elnökének javaslatáról. „Nagyon komoly hatásai lesznek szerintem ennek, mindenre, élelmiszerre, utazásra, megélhetésre, mindenre komoly hatása lesz” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Kapaló András. „Nagyon remélem, hogy ez nem következik be, elég negatív hatással lenne a családra, mert munkaeszköze az autó mindkét fiamnak” – nyilatkozta Sajó Attiláné, majd hozzátette: „Úgy gondolom, hogy a politikusoknak van annyi eszük és rálátásuk a világra, hogy ez nem fog bekövetkezni.” „Miután nem járunk autóval, nem érint minket, de közvetetten nemcsak minket, mindenkit érinteni fog. Nem öröm” – vélekedett a kérdésről Havas Éva. „Nagy úr a muszáj, de ha így lesz, nagyon meg fogja érezni a családja és mindenki” – hangsúlyozta Lapcon-Szaniszló Istvánné.

