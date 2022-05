Magyarországnak és a megye gazdaságának egyaránt óriási csapást jelentene az orosz kőolajimportnak az Európai Unió által szorgalmazott leállítása. Egy ilyen lépés társadalmi következményei beláthatatlanok. Nem az lenne a kérdés, hogyan élhetnénk túl ezt a helyzetet, mindinkább az, hogy milyen mértékben mennénk tönkre abban, ha ez megvalósul – véleményezte az orosz kőolaj és kőolajtermékek importtilalmáról szóló uniós szankció hatását Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nem tartja megnyugtatónak azt a hírt sem, hogy az orosz energiaimportnak leginkább kitett országok, köztük Magyarország 2024. év végéig haladékot kapna az embargó bevezetése alól.

Az energiaárak ez évben tapasztalható jelentős emelkedése már most is komoly problémákat generált a hazai vállalkozások életében. A kiszámíthatóan tervezett olaj- és földgázbehozatal felszámolása azonban robbanásszerű árlavinát indítana el, ami maga alá temetné a cégek jelentős részét, nem csak a megyében húzóágazatnak számító vegyipart. A lehetséges következményekbe jobb bele sem gondolni, mert egy ilyen döntés hatásaiban túlmutat az árak elszabadulásán, a foglalkoztatás összeomlásán és a munkanélküliségen – tette hozzá.

A kamara elnöke a Covid-járvány idején sokat emlegette, hogy a vállalkozásoknak B tervet kell készíteniük egy váratlan válsághelyzet megoldására. Az orosz energiaimport leállítására azonban nem lehet C tervet készíteni – hangsúlyozta most Bihall Tamás.

Ez egy vállalkozásoktól független helyzet, amire a vállalkozások saját erőből nem tudnak megoldást találni. Költségkímélő és energiahatékonysági beruházásokat természetesen megvalósíthatnak, de ezzel nem tudják teljes mértékben kiváltani a fosszilis energiahordozókat. Mind az importenergia-függőség felszámolása, mind az alternatív energiaforrások ipari felhasználása hosszú távú átalakulást feltételez, és nem csak a magyar gazdaságban. Megvalósítása pedig még a felgyorsult technológiai fejlődés ellenére is egy-két évtizedre szóló program – mondta a megyei iparkamara elnöke.

Máshol is gondot okozna

Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke az uniós embargó kapcsán elmondta: az agrárgazdálkodáshoz szükséges sok anyag, a műtrágya, gépalkatrész ára is megnövekedett az utóbbi időben. Ha most még az üzemanyag – mely a munkagépek, szállítóeszközök működését biztosítja – bekerülési költsége is meglódulna az embargó miatt, az rendkívül nehéz helyzetbe sodorná a gazdákat. Akiknek a fajlagos költségek növekedése mellett az időjárás okozta kockázatot is ki kell gazdálkodni. Az üzemanyag részaránya egyébként elérheti az összes költség egynegyedét is, tehát egy meghatározó tényező – tette hozzá a megyei elnök.

Természetesen egy ilyen lépés befolyásolná az árképzést, hiszen az üzemanyagár az egyik fontos tényezője a díjszabásnak – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke, aki hozzátette, nem szeretne felesleges találgatásokba belemenni. Mint mondta, „akkor fogunk leülni tárgyalni a továbbiakról, ha ez esetlegesen bekövetkezne, de reményeim szerint ilyenre nem kerül sor”.

– Természetesen az olajembargó hatásainak kérdése a taxisokat is érinti. Lehetséges, hogy több kolléga befejezné a taxizást, hiszen a működtetési költségeit nem tudná állni, illetve a drasztikus áremelés az utasok számát is megtizedelné – mondta el Metál Zoltán.

Megkérdeztük: Mit szólnak az emberek?

(A borítóképen: Az agráriumban az összes költség negyven százalékát teszi ki az üzemanyag. Fotó: MW)