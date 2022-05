Itt az osztálykirándulások ideje, van olyan iskola, ahol a napokban indulnak útnak a diákok. Nagy az öröm, hiszen az előző két évben a járvány miatt nem volt erre lehetőség. Annak azonban nem örülnek a szülők, hogy a buszos kirándulások ára igencsak megugrott. Olyan iskolavezetőkkel is beszéltünk, akik azért szomorúak, mert a hátrányos helyzetű gyermekek szülei nem tudják vállalni a kirándulás költségeit, így a klasszikus osztálykirándulások is elmaradnak.

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban minden osztály útra kel, egy kivételével kétnapos kirándulást terveznek, tudtuk meg Fridrikné Várhegyi Renáta intézményvezetőtől. Az egyik osztály osztályfőnöke beteg, ezért mennek ők csak egy napra. Az úti cél igen változatos: a Balaton, Sárospatak, Szilvásvárad, a Tisza-tó, Debrecen és Kassa. Ezek többnyire belföldi utak, mert külföldi utazásra van lehetőségük a diákoknak a Határtalanul és az Erasmus+ programon belül. A 11. és 12. évfolyam pedig Auschwitzba látogat el minden évben (amikor nincs járvány), mert ők történelemből már tanultak a II. világháborúról, sorolta az intézményvezető.

– Egy-egy osztállyal több tanár megy, tíz főhöz biztosítunk egy pedagógust. Többnyire vonattal utaznak, mert az fél áron van, a buszos kirándulások viszont az üzemanyag árának emelkedése miatt rendkívül drágák lettek. Az osztályok szeptembertől, kis részletekben gyűjtik a kirándulás árát, így nem jelent egyszerre nagy kiadást a szülőknek. A kirándulások legfontosabb célja a közösség összekovácsolása, hiszen vannak olyan 11.-es osztályok, amelyek életéből eddig teljesen kimaradt az osztálykirándulás a járvány miatt. Múzeumlátogatás általában nem szerepel a programok között, a kirándulás inkább a szórakozásról, a pihenésről, a közösségről szól – fogalmazott Fridrikné Várhegyi Renáta.

Tanulnak is

Évfolyamonként mennek egynapos kirándulásra a gyerekek az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolából. Kedden a nyolcadikosok épp Budapesten jártak, többek között meglátogatták a Terror Házát. Kapinuszné Lengyel Lívia, az iskola igazgatója elmondta, amikor elkezdték szervezni a kirándulásokat, még nem voltak ilyen magasak az üzemanyagárak. Azóta jócskán megugrottak a költségek, de szerencsére a szülők vállalták, így busszal indulhatnak útnak az osztályok. Az alsósok a megyén belül kirándulnak. Kedvelt célpont Tokaj, ahol csónakáznak is, és tanulmányozzák a vízi élővilágot. Hazafelé megállnak Tarcalon az Áldó Krisztus-szobornál, hiszen katolikus iskoláról van szó. Szeretnek kirándulni Agg­telekre és Miskolcra is, ahol az állatkertben sétálnak, és ellátogatnak Lillafüredre. A felső tagozatosok távolabbi úti célokat választanak. Élményeket szereznek Nyíregyházán, Debrecenben, Szegeden, Egerben. Utóbbi várost nagyon szeretik, megismerkednek az Egri csillagok regény helyszíneivel.

– A pedagógusok interaktív játékokat is készítenek a kiránduláshoz kapcsolódóan. Az egyik évben Egerben cigány asszonynak öltöztek, úgy adtak feladatokat a diákoknak. A kirándulások egyébként minden esetben valamilyen tananyaghoz kötődnek. Az osztálykirándulásokon élményszerűen tanulnak is a gyerekek. Hazafelé még ellátogatnak a harsányi kalandparkba, amit nagyon szeretnek. Szervezünk családi napokat is, amikor a közelben teszünk kirándulást. Ellátogatunk például Mogyoróskára, megnézzük a szépen felújított regéci várat. A gyerekek lovagolhatnak és őzikét simogathatnak, de tanulmányozhatják környezetük élővilágát is – sorolta az iskolaigazgató.

Hátrányos helyzetű kistelepülések iskoláiban (kérték, a nevüket ne írjuk meg) azt tudtuk meg, hogy ezekben az intézményekben nincs lehetőség osztálykirándulásra, mert a szülők nem tudják vállalni a felmerülő költségét. Ha valamelyik intézmény tud szerezni pályázati pénzt, akkor szerveznek kirándulást, de nem minden osztálynak, hanem csak egy iskolai csoportnak. Korábban több lehetőség volt erre, mint ebben az évben, így a gyerekek bejárhatták az egész országot. Most a Lázár Ervin Programmal utazhatnak, bár ezek keretében elsősorban kulturális intézményeket látogatnak a gyerekek, budapesti és miskolci színházi előadásokat. Van, ahol kistérségi pályázatra várnak az iskolaigazgatók, hogy annak segítségével kirándulást szervezhessenek. Bár ez a forrás sem elég minden osztály kiruccanására, csak egy csoport utazására.

