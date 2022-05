Néhány héten belül jelentősen javulnak a közlekedési feltételek Farkaslyukban. Az Ózd melletti településen ugyanis megkezdődött a 25-ös számú főközlekedési út felújítása, amelyet most a település belterületén végeznek. Az aszfaltozás idején az autósoknak a korábbinál is körültekintőbben kell közlekedni, és szakaszos lezárásokra is számítani kell.

Az elmúlt években egyébként az Ózd és Szilvásvárad közötti részen folyamatosan történt fejlesztés. A hegyháti települések esetében korábban Bükkmogyorósdon, Csernelyben és a farkaslyuki szerpentinen is korszerűsítettek, valamint az Ózdról kivezető szakaszt, a Pázmány utat is aszfaltozta a kivitelező. A sorból akkor csupán Farkaslyuk maradt ki, most viszont ezen a részen dolgoznak a munkagépek. A település határában egyébként egy hidat is felújítani, ezért azt a részt is óvatosan kell megközelíteni.

További fejlesztések

– A jelenleg zajló munkálatokat arra is kihasználtuk, hogy elkezdjük a Szilvásváradi úton található buszmegálló­öblök felújítását – árulta el érdeklődésünkre Pintér Zsolt, Farkaslyuk polgármestere. – A Volánbusz és a Magyar Közút Zrt. munkatársaival történt egyeztetés után abban maradtunk, hogy ezt a feladatot több ütemben fogjuk végrehajtani. Az Eperjes dűlőnél kezdődött a kivitelezés, ezért az utasok számára ezen a területen ideiglenes megállókat alakítottunk ki.

(A borítóképen: Az autósoknak körültekintőbben kell közlekedni)