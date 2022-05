Június 4-én és 5-én tartják a cseresznyefesztivált Szomolyán, amit már a tizenkilencedik alkalommal rendeznek meg. A településen a sok kulturális programon túl cseresznyés és kézműves termékek közül válogathatnak majd az érdeklődők. A sok finomság mellett megismerhetik a település múltját is egy fényképkiállításon keresztül. Lesz túra a híres kaptárkövekhez is a hétvége mindkét napján. Emellett borkóstoló, streed food és hagyományos ételek várják a Szomolyára látogatókat. A gyerekek számára is izgalmas lehet a program, hiszen trambulin, ugrálóvár, arcfestés, hajfonás szórakoztatja őket, valamint lesz mazsorett- és salsabemutató, a nagyobbak örömére pedig fellép a Hooligans (szombat este) és a Balkan Fanatic (vasárnap este 7-től) is.