Egyre több európai országban bukkan fel a majomhimlő, egyes országokban elkezdődött a járványvédelmi intézkedések bevezetése. Rusvai Miklós víruskutató szerint a majomhimlő vírusa Afrikában mindig is jelen volt. Most, hogy a Covid után újraéled a turizmus, meglepetésszerűen ért mindenkit, hogy Európában váratlanul több országban is megjelent. Úgy látja, előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik majd.