Keddtől citromsárga riasztás van érvényben megyénkben is. Elsősorban zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Kedd délelőtt nyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet, több órára kisüt a nap. Délután a Dunántúlon ugyanakkor erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Több helyen alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. A délkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután általában 22 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, de keleten, pár fokkal hidegebb, míg délen melegebb is lehet.