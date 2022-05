– A Miskolc város honlapján is közzétett, Veres Pál polgármester által jegyzett hirdetmény szerint április 26-tól 28-ig zajlott az óvodáskorú gyermekek jelentkezése a miskolci önkormányzati óvodákba – kezdte sajtótájékoztatóját Molnár Péter, a miskolci KDNP frakcióvezetője. Kiemelte, hogy ugyanebben az időben, április 26-án ülésezett az önkormányzat köznevelési bizottsága, ahol napirendre került az az előterjesztés, amelyből kiderült: szeptembertől 14 óvodai csoportot szüntetnek meg. – Vagyis abszolút szakmaiatlanul meg sem várták a jelentkezés eredményét! – húzta alá Molnár Péter.

Leépítés az óvodákban

– A baloldali többség arról döntött, hogy a jelenlegi 173 csoport helyett szeptembertől csak 159 működhet. Az előterjesztés szerint 10 dajkát és 3 pedagógiai asszisztenst felmentenek a munkavégzés alól, vagyis leépítenek. 13 óvodai dolgozó bérén akar tehát spórolni a baloldali városvezetés. Ez elfogadhatatlan – hangsúlyozta a frakcióvezető.

– Ezt a döntést a bizottság fideszes és KDNP-s tagjai nem támogatták. Érdekes módon viszont támogatta a leépítést a bizottság szakszervezetis külsős bizottsági tagja. De ami még ettől is érdekesebb, az az, hogy a PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete Óvodai Tagozatának elnöke – aki jelen volt a bizottsági ülésen – azt találta mondani, hogy ők is támogatják a leépítést. Az a szakszervezet, amelyik az év elején, a választások előtt még sztrájkolt, és ez a helyi óvodai titkár azt nyilatkozta – idézem –, hogy a „dolgozók túlhajszoltak, mivel kevesen vannak, és rengeteg a túlmunka” – idézte föl Molnár Péter.

Majd azt kérdezte: – Most pedig támogatja a baloldali városvezetés óvodai dajkákat és pedagógiai asszisztenseket elbocsátó döntését? Mit szól ehhez a döntéshez az egykor pedagógus polgármester?

Molnár Péter szerint „ezt a szakmaiatlan döntést már hónapokkal ezelőtt előkészítették, csak a választás előtt nem mertek előállni vele”.

– Illett volna megvárni és összesíteni az óvodai jelentkezéseket, s annak tükrében dönteni. Így most lesz olyan óvoda, ahol nagyjából 30 oda jelentkező gyermeket fognak elutasítani. Nem ezt ígérte a baloldali városvezetés és Veres Pál. Tavaly az óvodai integrációnál az ígérték, jobb lesz a helyzet. Nem lett az. Tudjuk, óvónőhiány van. Éppen ezért nem kellene kirúgni pedagógiai asszisztenseket az ovikból, és éppen ezért nem kellene őket elriasztani ilyen döntésekkel. Nem javítanak, hanem rontanak a helyzeten. A miskolci baloldali városvezetés most is bizonyította az alkalmatlanságát! – adott hangot véleményének a KDNP frakcióvezetője.

(A borítóképen: A Fidesz–KDNP nem támogatja a döntést. Fotó: Kozma István)