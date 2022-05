Bölcsődét alakítottak ki, és tornaszobával bővült az óvoda épülete. Több mint 126 millió forintos európai uniós támogatásból nyílt lehetősége Harsánynak arra, hogy a meglévő, Munkácsy u. 4. szám alatt lévő óvodaépületet tornaszobával egészítsék ki, valamint a Kossuth út 75. szám alatt egy 12 férőhelyes bölcsődét építsenek. Ezenfelül melegítőkonyhát hoztak létre, és beszerezték az ehhez szükséges eszközöket az óvoda feladatellátási helyeként működő intézménybe.

Sokan születtek

Örömteli, hogy nőtt a gyermekek száma, ezért vált szükségessé a három év alatti gyermekek nevelését, gondozását ellátó intézmény megépítése, ezért a település főutcáján, központi helyen hozták létre a bölcsődét az önkormányzat tulajdonában álló épületben – mondta Nagyné Sír Ildikó intézményvezető. Az intézményben melegítőkonyha is üzemel majd, amely kizárólag a bölcsődei étkeztetést látja el. Az új épületre napelemet helyeztek el a költséghatékony üzemeltetés érdekében, a környezetet pedig úgy akadálymentesítették, hogy lépcsők és rámpák se legyenek szükségesek a megközelítéshez. Minden kész van, az engedélyek is megérkeztek, de a valódi használatbavétel még kicsit várat magára, hamarosan a kicsik is birtokba vehetik az épületet – tudtuk meg.

Torna, tánc, angol

A már meglévő óvoda épületében kialakított tornaszoba pedig lehetővé teszi, hogy megfelelő környezetben tarthassanak mozgásos foglalkozásokat az óvodás gyermekek számára. Hiszen ez eddig csak a csoportszobákban vagy az udvaron volt lehetséges – hangsúlyozta az intézményvezető. Több fakultatív foglalkozást is tartanak az óvodában, amelyre van is igény. A legnagyobb érdeklődés a nagycsoportosoknak szóló angolóra iránt mutatkozik, de népszerű a gyermekzumba, a néptánc és a sakk is – emelte ki Nagyné Sír Ildikó. Majd hozzátette: ezek most már mind az új tornaszobában valósulnak meg, ahogyan a szülői értekezletek és a napokban zajló ballagás is. Jelenleg 83 gyermek jár a 100 fő befogadására alkalmas intézménybe, melyből 22-en mennek iskolába. Ők szinte valamennyien a harsányi általános iskola tanulói lesznek. Nagy büszkeség, hogy a gyerekek nagy része együtt marad, és közösen folytatják az útjukat, amelyen az óvodában indították el őket, és amelyhez most már a bölcsőde is becsatlakozik majd. Ráadásul nemcsak harsányiak, hanem a környező településeken élő családok is szívesen hozzák ide a gyerekeiket – hangoztatta az intézményvezető.

A pedagógiai munka eszközállományának fejlesztése, az épület takarékos üzemeltetésének megteremtése, energetikai korszerűsítés és a megújuló energiaforrások segítségével a fenntartási költségek csökkentése is a projekt céljai között szerepelt.

Motiváló környezet

A település népességmegtartó képessége, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó munkahely megteremtése is megvalósult a projekt során, valamint a gyermekek számára biztonságos és motiváló környezetet tudtak kialakítani. Harsány önkormányzata a pályázat jóvoltából százszázalékos támogatás mellett a megítélt 97,9 millió forint mellé közel 29 millió forint többlettámogatást kapott 2021 januárjában. Az önkormányzat így a Széchenyi 2020 program keretében megközelítőleg 127 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósította meg a beruházást.