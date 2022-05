Büszkék vagyunk városunkra, de pontosan mire? Ha egy vadide­gennel – akár egy marslakóval – kellene megértetnünk, hogy Miskolc micsoda, mi jellemezné leginkább a számára?

Erre kerestük a választ kollégáinkkal a szerkesztőségben.

Hallgassa egy fél napig

Szaniszló Bálint szerint a település leírása nem nélkülözheti a benne lakók ismeretét.

– Ha egy Miskolcot egyáltalán nem ismerő idegennek kellene megmutatnom, milyen is ez a város, nem valamelyik idegenforgalmi nevezetességét mutatnám meg neki, hanem megkérném, kísérjen el a város közgyűlésének egyik ülésére. Ott első kézből tapasztalhatná meg, mi foglalkoztatja a városban élőket és a város mindennapjait formálókat. A képviselő-testület összetétele lényegében leképezi a város lakosságát, különböző mentalitású, indíttatású emberek ülnek a padsorokban. Egy, a közgyűlési teremben eltöltött délelőtt elegendő lenne ahhoz, hogy az idegen tapasztalhassa, milyen eszmecserék, viták mentén születnek meg Miskolc érdekében a döntések.

Csorba-tó–Bükk viszonylat

Mindenképpen télen jöjjön! Hegyi Erika meg is indokolja, hogy miért:

– Európa legszebb adventi villamosára ülhet föl. Jöhet májusban, és akkor részt vehet a Játékos VárosJárásban.

Többen látják úgy, hogy mozgásban lehet legjobban megmutatni, mi mindenük van az itt élőknek. Ehhez a felfedezés irányát is megadnák. Pap Gyula:

– Egy marslakónak vélhetően fontos a város földrajzi sokszínűsége, a csorba-tavi síkságtól haladva a Bükk hegység lábai felé maga a terep változatossága is gyönyörködtet. (Ha nincs kéznél marslakó, egy debreceni polgártárssal is el tudjuk ezeket az érzéseket érni). A marslakónál maradva mindenképpen figyelmébe ajánlható, hogy a Miskolci Egyetem fejlesztéseivel akár „otthon” is találkozhat egy következő Mars-expedíció során.

Hűs erek

Molnár István ajánlata nagyobb távra irányítja a tekintetet. Ő ezeket mutatná meg:

– A Bükki Nemzeti Park rejtett zegeit-zugait, a turistaösvényeket, az Ómassán kóborló rókát, amelyet még a kutyák is csak nehezen riasztanak el. Az elő-előbukkanó picike ereket, melyek hűs vize felfrissít a nyári melegben, rétet, sétányt, tavat, kisvasutat. Hámort, Lillát, Perecest, Szirmát, Görömbölyt és Lyukót, van, hol könnyebb, van, hol nehezebb az élet.

A Vilma-forrás | Fotó: Ádám János

Egy szinte zarándokhelynek számító forrás felbukkan Ádám János ajánlatában is:

– A perecesi, páratlan és csodálatos környezetben működő forrás az előtte megjelenő női szoboralakkal mára szinte zarándokhellyé vált. A városból keresik fel kannákkal, ballonokkal, flakonokkal, hogy megtöltsék azokat a hegyből fakadó kristálytiszta forrásvízzel.

Téren és időn kívüli élmény

Az Avas többek szerint kihagyhatatlan. Kozma István:

– Nyilván elsőre az Avasi kilátót mutatnám meg egy mars­lakónak, hiszen az az épület még hasonlít is a járművükre, utána a Görömbölyi pincesorra kalauzolnám, ahol az Avasi pincesorhoz hasonlóan hangulatos sétát lehet tenni. A belvárosi ortodox templom ikonosztázát sem hagynánk ki.

Bacsó István a kilátó és környéke által nyújtott élményhez határozott napszakot is társít:

– Miskolc emblematikus építménye az Avasi kilátó. Van, akinek építészeti műremek, másnak vasbeton kolosszus. De nem is magát a kilátót mutatnám meg egy idegennek, hanem a városunkat éjjel. Ahogyan a kilátó teraszáról látható. Mert az semmihez sem fogható élmény! A ragyogó fények kiemelik az épületek, utcák, parkok szépségét, miközben a sötét jótékonyan elfedi azt, ami jobb, ha nem rontja a képet. A fénysorokkal ékesített Miskolc-arc a legszebb. A gyerekekkel gyakran felkaptatunk a sok lépcsőn csak azért, hogy lássuk. Akár télen, akár nyáron.

Itt lenni: időn és téren túli élmény – erre Petri Nóra hívja fel a figyelmet:

– Az avasi templom és temető, a Kis-Avas hangulatához semmi nem fogható Miskolcon. Több száz éves időutazás, mintha az ember kilépne egy pillanatra az idő és a tér szövetéből, miközben a nyüzsgő és rohanó város csak egy karnyújtásnyira van.

Hajdu Mariann messzebbről közelítene a városközponthoz:

– A szokott körökön kívül (Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár, kirándulás a Bükkben és a színház) a Népkerttől indulva sétálnék fel vendégemmel az avasi pincék mentén az Avas tetejére. Szuszogós séta, de ott legalább 3-4 helyet tudnék mutatni, ahonnan letekintve elbűvölő a város.

Szuvenír a régiségvásárból

Az Avasi kilátót a magasból is jól látja a csillagközi utazó. Földközelibb, a szuvenír beszerzésére is alkalmas kalandra hívja a földönkívülit Detzky Anna:

– A régiségvásárban felkereshetnénk együtt azt a standot, ahol olyan pólókat és pulcsikat vásárolhatna magának, amely űrhajó formájában ábrázolja az Avasi kilátó épületét. Hátha magára ismerne benne! Akkor már útba ejthetnénk a főutca és a Kossuth utca sarkán található kirakatot, ahol egy teljes kiállítás nyílt a várost jelképező kicsi kilátómakettekből. Esti programként pedig a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgálóba vinném el, ahol megmutathatná, hogy melyik galaxisból érkezett.

Egy másik magaslat – Bónusné Nánási Reginától:

– Ha valahová, akkor az egykori István malom tetejére felvinném magammal az idegent. Onnan lássa Miskolcot úgy, ahogy eddig még csak kevesen láthatták. Megfejthetetlenül csodálatosnak.

A Miskolci Nemzeti impozáns épülettömbje | Fotó: Kozma István

A színház szaga

Balogh Csilla az érzékszervekre gyakorolt hatást ajánlja megtapasztalni:

– Amikor belépek a színházba, először egy nagy levegőt veszek, hogy magamba szívjam a kulisszák mögött kavargó titkos illatot, ahogy mi hívjuk, a színház szagát. Az ország első kőszínházának, a Miskolci Nemzetinek feledhetetlen szaga van, könnyen beleivódik az emberbe. Az élményért először be kell jelentkeznünk egy színházbejárásra, amelyen majd meg lehet csodálni azt a varázslatos gyönyörűséget is, amelybe az ember belecsöppen, s közben az is jusson az eszünkbe, hogy a nagyszínpad deszkáin a szakma nagyjai játszottak.

A zárva tartó Dőry-pince kiaknázatlan lehetőség | Fotó: Bujdos Tibor

Ha már helyek, Bujdos Attila a Dőry-pincét mutatná meg a Miskolci Galéria épülete alatt – a falakra helyi alkotók festettek nem akármilyen képeket. Az egykori művészklubnak bármelyik bedekkerben lenne helye. A csillagközi útikalauzban miért ne?

Szem-szájnak ingere

Ezen a nyomon haladva állított össze „ezt látni kell”-menüsort Gömöri Gergely. Enni: amíg az ország más vidékein komplett megyék vannak „használható” éttermek nélkül, addig a borsodi fővárosban rengeteg alternatíva kínálkozik, ha barátságos környezetben szeretnénk jó minőségű ételeket fogyasztani, a budapesti árak egy darabjáért. Ezekért már önmagában megéri Miskolcra jönni. Inni: a kézműves típusú sörfőzés virágkorát éli Miskolcon. Felfedezni: a páratlan bükki panorámákat, a Nemzeti Színház előadásait, az ElmeHáza szabadulószobáit, a kis-avasi titkos kocsmák világát, a Diósgyőri várhoz vezető utcákat, az Avasi kilátóban megrendezett bulikat.

(A borítóképen: Miskolc esti fényei, a kilátó magasából – semmihez sem fogható élmény | Fotó: Vajda János)