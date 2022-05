A tanuláshoz való viszonyt meghatározza az első iskolai tanév, mely nagy változás nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. Az ovisoknak hirtelen lesz szüksége az önállóan dolgozni tudás képességére, és fontossá válik a ceruzafogás mellett a kis- és nagymozgások harmóniája, a pontos és tiszta artikuláció, az auditív differenciálás, a rövid és hosszú távú koncentráció, a memória, a kommunikációs készség és hajlandóság, valamint a monotóniatűrés egyaránt. A korábban izgága apróságoknak egy csapásra rendezett kis elsősökké kell válniuk.

Az elakadást oldják

A törés- és krízismentes óvoda-iskola átmenet kulcsa a hazánkban 54 helyszínen elérhető Áthidaló Iskola Előkészítő Program, mely komplex támogatást nyújt a nagycsoportos korosztálynak. A nyolc hónapos normál, valamint a négy, illetve hat hónapos intenzív iskolai előkészítő foglalkozássorozat célja, hogy a gyermekek tanulmányaik megkezdése előtt, saját tempójukban, komplex, szakemberek által támogatott folyamat során sajátítsák el a készségeket és képességeket, melyek a sikeres iskolai működéshez szükségesek.

A szakképzett pedagógusok felmérik a jelentkező gyermekek aktuális állapotát, majd legjobb tudásuknak megfelelően oldják elakadásaikat, és bátorítják törekvéseiket.

Örömteli iskolakezdés

A gyerekek heti rendszerben vesznek részt az élménypedagógia-alapú, játékos foglalkozásokon, melyek megadják számukra az örömteli tanulás élményét.

László Lórándné Orsi gyógy­pedagógus és mozgásterapeuta, Miskolcon egyedüliként ő képviseli a programot. Folyamatos szakmai képzéseken vesz részt, hogy tudását a gyermekek fejlesztésének maximális szolgálatába tudja állítani. Általában a nyolc hónapos sorozatot viszi végig, melyben hetente egy alkalommal csoportos foglalkozásokat tart. Egy csoport nála öt főből áll. Így mindenkire egyenlő figyelem jut – mondta el.

Az óvodában sajnos nem mindig van elegendő idő a gyermekekre egyenként. A foglalkozásokon írás-előkészítő, figyelem- és memóriafejlesztő feladatokat végeznek, de sok a finommotoros feladat és rengeteget mozognak is, minden részképességre kiterjedő komplex módszer.

Az első felméréskor – melyen a szülő is részt vehet – derül ki, hogy ki miben erős, ki miben gyenge, melyik csoportban lesz a fejlesztése szempontjából leginkább megfelelő a helye. A gyerekek segítik egymást, empátiás készséget, önreflexiót tanulnak, és a személyiségük is fejlődik. Amikor elérkezik az iskolába lépés ideje, a gyerekek stresszmentesen, magabiztosabban léphetnek be az oktatásba – hangsúlyozta a szakember.

Az a tapasztalat, hogy ügyesebbek, jobban megállják a helyüket és örömtelibb az iskolakezdés számukra. Gyakorlatilag azt erősítik, amit nagycsoportban már az óvodában is csinálnak, de kicsit más eszközökkel – emelte ki.

A nebulók nem tanulnak meg sem olvasni, sem írni, ellenben felismerik a betűelemeket, a számokat. Hiszen nem az a cél, hogy az iskolában majd unatkozzon a gyerek.

A kütyüzés ártalmas lehet

Nagyon sok 5-6 éves gyereknél megfigyelhető, hogy nem mozog eleget, nem jár a természetbe, nincs elég manipulatív tevékenység az életében, keveset rajzol, emiatt fejletlen a finommotorikája.

Illetve arra is felhívta a figyelmet a szakember, hogy a kirándulások sűrűbbé tételén túl az is nagyon fontos, hogy sok mesét hallgasson a gyerek – könyvből felolvasva –, és mondókázzanak vele a szülei. A túlzott képernyőhasználat (tablet, okostelefon, tévé) rendkívül káros, rengeteg hátránnyal jár a gyermek számára. Ezeket csökkenteni kell, mert a szókincsre, a fantáziára és a türelemre is negatív hatással vannak. Ha ebben partner a szülő, a többi már a pedagógus dolga.

(A borítóképen: László Lórándné Orsi szerint az előkészítő programnak köszönhetően a gyerekek magabiztosabban mehetnek iskolába)